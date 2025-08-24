  1. استانها
شهر قیر فارس در سوگ امام رضا(ع) غرق در ماتم بود

قیروکارزین-همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع)، دسته جات عزاداری این شهر با حضور گسترده مردم از میدان امام خمینی(ره) به سمت مسجد حضرت جوادالائمه (ع) به عزاداری و نوحه خوانی پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت امام رضا علیه‌السلام، شهر قیر غرق در ماتم و ارادت بود.

مراسم عزاداری با حضور گسترده مردم ولایت‌مدار از میدان امام خمینی آغاز و با حرکت دسته‌های سینه‌زنی به سمت مسجد حضرت جوادالائمه (ع) ادامه یافت.

در این مراسم حجت‌الاسلام محمد صادق جعفری، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قیروکارزین، با سخنانی در باب فضائل امام هشتم، بر معرفت‌افزایی و عمق‌بخشی به سوگواری‌ها تأکید کرد.

همچنین در این مراسم مداحان اهل بیت با نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی، دل‌های سوگوار را به اشک و اندوه رضوی پیوند زدند.

