شهر قیر فارس در سوگ امام رضا(ع) غرق در ماتم بود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت امام رضا علیهالسلام، شهر قیر غرق در ماتم و ارادت بود.
مراسم عزاداری با حضور گسترده مردم ولایتمدار از میدان امام خمینی آغاز و با حرکت دستههای سینهزنی به سمت مسجد حضرت جوادالائمه (ع) ادامه یافت.
در این مراسم حجتالاسلام محمد صادق جعفری، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قیروکارزین، با سخنانی در باب فضائل امام هشتم، بر معرفتافزایی و عمقبخشی به سوگواریها تأکید کرد.
همچنین در این مراسم مداحان اهل بیت با نوحهخوانی و مرثیهسرایی، دلهای سوگوار را به اشک و اندوه رضوی پیوند زدند.
