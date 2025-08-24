کمک تیم ملی به استقلال/ رسیدن ساپینتو به دو هدف مهم در شروع لیگ برتر

صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد آبی پوشان در هفته اول لیگ برتر گفت: ساپینتو توانست با شکست تراکتور با یک تیر دونشان بزند اول اینکه شکست سوپر جام را تلافی کند و دوم اینکه به سه امتیاز هفته اول دست پیدا کند که برای او و بازیکنان استقلال خیلی مهم بود.

استقلال اگرچه خیلی با کیفیت بازی نکرد و نشان داد هنوز نقاط ضعفی دارد ولی توانست برنده از زمین خارج شود. سه امتیازی که از لحاظ روحی و روانی برای استقلال فوق‌العاده بود.

تراکتور مثل سوپر جام نبود و نتوانست بازی خود را انجام دهد و در یک بازی بدون هیجان این استقلال بود که توانست از این دیدار سربلند بیرون بیاید و هواداران را به آینده استقلال امیدوار کند. استقلال باید بازی‌های بهتری از خود ارائه کند و روند بردهایش را ادامه دهد تا بتواند جایگاه خود را در جدول حفظ کند.

استقلال از تعطیلی لیگ استفاده کند

وی در ادامه و در خصوص فیفا دی و تعطیلی لیگ به دلیل حضور تیم ملی در کافا گفت: این تعطیلی برای بیشتر تیم‌های لیگ برتری مفید است و آنها می‌توانند از این فرصت بهترین استفاده را داشته باشند. استقلال هم از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به اینکه چند بازیکن جدید به تیم اضافه خواهند شد ساپینتو می‌تواند از این موقعیت استفاده کند.

کادر فنی زمان خوبی در اختیار دارد تا بازیکنان جدید را با سایر بازیکنان به هماهنگی کامل برساند. استقلال فرصت مناسبی دارد تا با آمدن نفرات جدید نقاط ضعف خود را برطرف کند. استقلال باید با تفکرات هجومی به میدان برود البته هنوز هفته اول را پشت سر گذاشتیم و همه تیم‌ها به شرایط ایده آل نرسیده‌اند ولی کادر فنی استقلال باید با ذهنیت جدید لیگ را ادامه دهد.

ذوب آهن به دنبال جبران شکست است

ورمزیار در مورد شرایط ذوب آهن و شکست این تیم در هفته اول لیگ گفت: ذوب آهن در هفته اول لیگ برابر پیکان شکست عجیبی خورد و اشتباه دروازه‌بان این تیم سه امتیاز را از اصفهانی‌ها گرفت. ذوب فوتبال خوبی ارائه می‌کند و استقلال باید مراقب حملات آنها باشد آنها به تهران خواهند آمد تا شکست هفته اول را جبران کنند. آنها به دنبال یک امتیاز این دیدار هم هستند ولی استقلال نمی‌خواهد حتی یک امتیاز هم به ذوب آهن اصفهان بدهد. ساپینتو به حمایت هواداران نیاز دارد تا بتواند در هفته دوم یک برد حساس دیگر را تجربه کند.

مدیر عامل جدید به موفقیت استقلال فکر کند

وی در خصوص برکناری جویباری و انتخاب یک مدیر عامل جدید گفت: نظری جویباری تلاش زیادی برای موفقیت استقلال داشت اما فشار زیادی بر روی او بود و بخاطر همین فشار هم صندلی مدیریت استقلال را ترک کرد. شاید هرگز جویباری فکر نمی‌کرد هواداران استقلال علیه او شعار حیا کن رها کن سر دهند ولی مدیریت فوتبال در ایران همین است و هواداران خیلی صبور نیستند. هلدینگ به همراه رئیس و اعضای هیئت مدیره باید یک انتخاب درست و منطقی برای پست مدیریت داشته باشند.

مدیر عامل جدید باید توانمند و آشنا به مشکلات استقلال باشد و کمتر مقابل دوربین رسانه‌ها قرار بگیرد و تمرکزش بر روی موفقیت استقلال باشد. آبی‌پوشان فصل گذشته سختی‌های زیادی کشیدند و در بدترین شرایط یک جام به دست آوردند. آنها فصل جدید را با برد شروع کردند و مدیران استقلال باید شرایطی را به وجود بیاورند که پسران آبی روند پیروزی‌های خود را ادامه دهند.

طرفداران ساپینتو و بازیکنان را تنها نگذارند

ورمزیار در پایان خاطر نشان کرد: استقلال روزهای سختی در پیش خواهد داشت و در سختی‌ها این هواداران هستند که همیشه از تیم محبوب خود حمایت می‌کنند. استقلال با هوادارانش زنده است و شک ندارم که در دیدار برابر ذوب آهن ورزشگاه شهدای شهر قدس به طور کامل پر خواهد شد و حمایت طرفداران پرشور استقلال باعث موفقیت آبی‌پوشان در لیگ برتر و جام حذفی و لیگ سطح ۲ آسیا خواهد بود.