مهاجم استقلال به تیم ملی دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال هائیتی، در چارچوب مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ منطقه کونکاکاف، «سباستین میگنه» سرمربی تیم ملی فوتبال هائیتی، فهرست ۲۳ بازیکن دعوت‌شده را اعلام کرد.

چهار چهره جدید به تیم اضافه شده‌اند: ژان ریکنر بِلگارد، هافبک باشگاه وولورهمپتون در لیگ برتر انگلیس، کیتو ترمونسی، مدافع باشگاه یانگ بویز در لیگ برتر سوئیس، یاسین فورتونه، مهاجم باشگاه ویزلا در لیگ دسته دوم پرتغال، و جری دس‌دونز، هافبک باشگاه AV Alta FC در لیگ USL آمریکا از نفرات جدید دعوت شده به اردوی تیم ملی هائیتی هستند.

تیم ملی هائیتی باید روز ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ مقابل هندوراس در کوراسائو و روز ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ مقابل کاستاریکا در سان‌خوزه دیدار کند.

لازم به ذکر است که نام داکنز نازون مهاجم تیم فوتبال استقلال هم در لیست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی هائیتی دیده می‌شود.