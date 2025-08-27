کاهش محرومیت ساپینتو؛ زمان بازگشت سرمربی استقلال مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در خصوص درخواست شماره ۰۴/۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ باشگاه استقلال تهران با این توضیح که این باشگاه در شرایط جنگ تحمیلی در جهت تقویت کادر فنی تیم بزرگسالان خود با آقای ریکاردو ساپینتو وارد مذاکره شده و علیرغم فضا سازی رسانه‌های بیگانه برای ناامن جلوه دادن شرایط کشور سرمربی پرتغالی پیشنهاد مربیگری تیم فوتبال بزرگسالان استقلال را پذیرفته و برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده و پس از باز شدن خطوط هوایی وارد تهران شده است و بر همین اساس تقاضای اعمال تخفیف قانونی نسبت به مدت محرومیت باقیمانده ایشان را دارد با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با لحاظ پیوستن ریکاردو ساپینتو به باشگاه استقلال در شرایط جنگ دوازده روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و علیرغم اینکه برخی از افراد تبعه خارجی شاغل در لیگ فوتبال ایران در همین شرایط با فسخ قرارداد خود کشور را ترک نموده که این اقدام نامبرده جلوه‌ای آشکار از حسن نیت و وفاداری به تعهدات ورزشی و تقویت روحیه عمومی و ایفای نقش اجتماعی مثبت در جامعه ورزشی کشور محسوب می‌گردد در نتیجه مستند به ماده ۱۰۷ مقررات انضباطی و با رعایت شرایط مقرر در این ماده آقای ریکاردو ساپینتو از تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱۸ مجاز به همراهی تیم خود خواهد بود. رأی صادره قطعی است.