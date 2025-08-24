  1. استانها
  2. بوشهر
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

آیین غبارروبی گلزار شهدای بوشهر برگزار شد

بوشهر- در نخستین روز از هفته دولت، با حضور استاندار بوشهر، آئین غبارروبی گلزار شهدای بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح یکشنبه در آئین غبارروبی گلزار شهدای این شهر به مناسبت آغاز هفته دولت با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای خدمت، بر تداوم عهد مسئولان با مردم تأکید کرد.

ارسلان زارع با اشاره به همزمانی نخستین روز هفته دولت امسال با مناسبت شهادت امام رضا (ع) و الهام از سیره رضوی گفت: در این مکان مقدس، گلزار شهدای والامقام بوشهر، بار دیگر اعلام می‌کنیم که بر پیمان خود با مردم یعنی برخورد صادقانه، شفاف و خدمتگزاری صمیمانه پایبند هستیم.

استاندار بوشهر با بیان اینکه «اعتماد ملت، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی دولت وفاق ملی است» افزود: مردم همواره پشتیبان انقلاب اسلامی بوده‌اند و به پشتوانه همین همراهی، بر دشمن متجاوز غلبه کرده‌ایم. امسال هفته دولت با شعار ۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع فرصتی ارزشمند برای نمایش انسجام، اتحاد و قدرت ملی است.

زارع تأکید کرد: با بیان صادقانه دستاوردها و خدمات، می‌توان اعتماد عمومی را تقویت و پیوند دولت و ملت را تحکیم کرد که این خود از مظاهر قدرت ملی است.

وی خاطرنشان ساخت: اینجانب و همه مدیران دستگاه‌ها و سازمان‌های استان، همواره آماده شنیدن درخواست‌های مردم و تلاش برای حل مشکلات آنان هستیم و هفته دولت را فرصتی مغتنم برای حضور در میان مردم و دیدار صمیمی با آنان می‌دانیم.

