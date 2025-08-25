افتتاح و اجرای ۶ پروژه عمران شهری در شهر بادوله دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی عصر دوشنبه در آئین افتتاح این پروژه‌ها ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد: یکی از برنامه‌های اصلی دولت، توجه به زیرساخت‌های شهری و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای زندگی مردم است. اجرای پروژه‌های عمرانی در نقاط مختلف شهرستان به‌ویژه در شهرهای کوچک، گامی مهم در جهت ایجاد عدالت اجتماعی و رفع نیازهای عمومی مردم به شمار می‌رود.

رضا مقاتلی افزود: این طرح‌ها در حوزه‌های بهسازی معابر، توسعه امکانات شهری و ارتقای خدمات مورد نیاز مردم شهر بادوله تعریف و اجرا شده‌اند و نقش مهمی در تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و بهبود وضعیت خدمات شهری خواهند داشت.

فرماندار دشتی با اشاره به اهمیت اجرای چنین پروژه‌هایی گفت: دولت نگاه ویژه‌ای به تأمین منافع عمومی و رفاه اجتماعی دارد و از هیچ تلاشی برای تحقق این اهداف دریغ نخواهد کرد، امروز وظیفه همه ما خدمت صادقانه به مردم و تلاش در جهت کاهش مشکلات آنان است.

مقاتلی خاطرنشان کرد: بدون شک با اجرای این پروژه‌ها بخشی از نیازها و دغدغه‌های مردم شهر بادوله مرتفع خواهد شد و مسیر توسعه متوازن شهرستان دشتی بیش از پیش هموار می‌شود.