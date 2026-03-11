فرماندار دشتی: اورژانس در شهرستان تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی چهارشنبه شب در بازدید از اورژانس ۱۱۵ شهر خورموج از تلاش‌ و ایثار کارکنان اورژانس ۱۱۵ در سطح شهرستان تقدیر کرد و اظهار کرد: در این شرایط سخت و علی رغم همه مشکلات و تهدیدات کارکنان این مجموعه به صورت شبانه روزی در حال خدمات رسانی به مردم هستند که جای تقدیر دارد.

فرماندار دشتی افزود: راه اندازی کد دو اورژانس شهر خورموج که از مطالبات و الزامات شهرستان بود با پیگیری های مستمر راه اندازی شد که در این شرایط بسیار کمک کار مجموعه شهرستان است.

مقاتلی با تقدیر از حمایت های رییس و معاون پشتیانی دانشگاه علوم پزشکی استان و رئیس اورژانس ۱۱۵ استان در راه اندازی کد دو اورژانس شهر خورموج گفت: راه اندازی این مجموعه از دغدغه‌های مردم در جهت خدمات رسانی بهتر بود که به حمدالله در دولت چهاردهم محقق شد.

در این بازدید که رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان و شهردار خورموج نیز حضور داشتند فرماندار دشتی از نزدیک با کارکنان اورژانس ۱۱۵ دیدار و گفتگو کرد و ضمن تقدیر از زحمات این عزیزان مسائل و مشکلات آنان را بررسی کرد.