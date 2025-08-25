  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

واگذاری ۴/۶ درصد دیگر از سهام پرسپولیس از طریق فرابورس

سازمان خصوصی‌سازی قصد دارد بیش از ۴۸۳ میلیون سهم دیگر از شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس را از طریق فرابورس واگذار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سازمان خصوصی‌سازی با انتشار آگهی عرضه عمومی، در نظر دارد در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴، در اجرای مصوبات هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، تعداد ۴۸۳,۶۹۰,۶۹۰ سهم معادل ۴.۶ درصد از سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان را به‌صورت تجمیعی و یکجا و به‌صورت معاف از مالیات با شرایط پرداخت وجه معامله به‌صورت ۱۰۰ درصد نقد واگذار کند.

ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری در حدود ۸۳۳ میلیارد ریال اعلام شده است. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان خصوصی‌سازی به اطلاعات مندرج در آگهی عرضه عمومی دسترسی پیدا کنند.

