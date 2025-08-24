به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان در نشست خبری پیش از دیدار حساس تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور، در ابتدای سخنان خود با اشاره به آمادگی تیمش اظهار کرد: این هفته بسیار خوبی سپری کردیم. مرور کارهای تاکتیکی و هدفمند کردیم و خوشبختانه بیشتر بازیکنان در شرایط بسیار خوبی هستند. امیدوارم فردا یک بازی پرقدرت ارائه کنیم و حواشی به حداقل برسد.

وی درباره رویارویی با محرم نویدکیا گفت: با آقای نویدکیا سابقه هم‌بازی بودن در تیم ملی را کردم. او مربی با کارنامه‌ای خوب است که نشان داد از نظر اخلاقی تأثیر زیادی روی تیمش می‌گذارد. پرسپولیس هم باشگاهی بزرگ است که همواره بر نظم، اخلاق و رفتار تأکید کرد و قطعاً در تیم ما نیز همین اصول رعایت خواهد شد. امیدوارم بازی جوانمردانه در فوتبال ایران جا بیفتد و نتایج بر اساس توانایی فنی بازیکنان و مربیان رقم بخورد.

سپاهان «گربه‌سیاه» پرسپولیس؟

وی در پاسخ به پرسشی درباره سابقه تقابل‌های پرسپولیس و سپاهان و لقب «گربه‌سیاه»، توضیح داد:

هیچ‌وقت به نتایج گذشته اهمیت نمی‌دهم. فصل قبل تمام شد و بازیکنان و مربیان تغییر کردند. فردا، از لحظه‌ای که داور سوت آغاز را می‌زند تا پایان مسابقه برای ما اهمیت دارد. با تمام قدرت بازی می‌کنیم تا پیروز شویم. بازیکنان ما تجربه و توان ذهنی بالایی دارند و نتایج گذشته چه برد، چه مساوی و چه شکست، هیچ‌گاه بر آینده ما اثر نخواهد گذاشت.

انضباط با احترام، نه سخت‌گیری

سرمربی پرسپولیس درباره سبک کاری خود در زمینه انضباط تیمی گفت: ما هیچ‌وقت سخت‌گیری بی‌مورد نمی‌کنیم. نظم و انضباط در تیم ما با آرامش و احترام همراه است. بازیکنان چه جوانان تازه‌وارد و چه ملی‌پوشان باتجربه، از نظر نظم در سطح بالایی هستند. تمام تیم‌های موفق دنیا روی نظم بنا شدند و ما هم همین مسیر را دنبال می‌کنیم.

ترکیب پرسپولیس و انتخاب بازیکنان

هاشمیان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حضور احتمالی میلاد محمدی در ترکیب اصلی بیان کرد: انتخاب بازیکنان بستگی به شرایط تیم و حریف دارد و در نهایت با مشورت کادر فنی تصمیم می‌گیریم چه کسی وارد زمین شود. فوتبال یک بازی ۹۰ دقیقه‌ای است و همه بازیکنان نقش مهمی دارند. برخی از ابتدا در ترکیب هستند، برخی در میانه بازی اضافه می‌شوند و برخی در مسابقات بعدی فرصت پیدا می‌کنند. خوشبختانه بازیکنان ما همگی باکیفیت و تأثیرگذار هستند.

فوتبال تهاجمی یا تدافعی؟

هاشمیان در پاسخ به پرسشی درباره سبک بازی پرسپولیس، گفت: به نظر من فوتبال بر اساس شرایط منطقه‌ای بازی تعریف می‌شود. جایی که نیاز باشد هجومی بازی می‌کنیم، جایی که توپ نداشته باشیم باید دفاع کنیم. بعضی وقت‌ها فرصت ضدحمله داریم. شرایط مسابقه و جریان بازی است که نوع نمایش ما را تعیین می‌کند.

احترام به بازیکنان جداشده و انتقالی‌ها

سرمربی پرسپولیس در پایان نشست به موضوع حضور بازیکنان سابق سپاهان در ترکیب تیمش اشاره کرد و افزود: جابجایی بازیکنان بخشی از فوتبال است. مهم این است که هواداران یاد بگیرند انتقال‌ها طبیعی است و باید به بازیکنانی که برای باشگاه‌های مختلف زحمت کشیدند احترام گذاشت. امیدوارم بازیکنان ما فردا بهترین نمایش خود را ارائه دهند.