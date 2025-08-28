پیرمرد ۶۵ ساله جوان ۱۸ ساله را کشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم آقاجانلو اظهار داشت: روز گذشته وقوع یک فقره قتل در یکی از مناطق حاشیه ای شهرستان زنجان کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی را به محل کشاند.

وی افزود: با حضور ماموران پلیس آگاهی در صحنه قتل، گزارش کشته شدن جوانی ۱۸ ساله با ضرب و جرح در یک منزل مسکونی تائید و دستگیری قاتل در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ آقاجانلو تصریح کرد: تحقیقات میدانی حاکی از اختلاف مقتول با پدربزرگش را داشته که بلافاصله پیرمرد ۶۵ ساله مظنون به قتل نوه ۱۸ ساله دستگیر و در بازجوئی های فنی – پلیسی صراحتا به جرم انتسابی اعتراف و با دستور مقام قضائی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطر نشان کرد: پلیس به طور مستمر برای برقراری نظم و امنیت شهروندان و برخورد با مجرمان و هنجارشکنان از هیچ تلاشی فرو گذار نیست و انتظار می‌رود شهروندان عزیز نیز ضمن همکاری مستمر با پلیس، با اطلاع از هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ یا ۱۳۰ مرکز فوریت پلیس آگاهی اطلاع رسانی کنند.

اختلاف زناشویی منجر به قتل شد

سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان در پی وقوع یک فقره مرگ مشکوک در اتوبان زنجان – قزوین پرده از مرگ جوان ۲۱ ساله با اعترافات همسر ۱۷ ساله اش برداشتند.

آقاجانلو بیان داشت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مرگ جوانی ۲۱ ساله در اثر بر خورد با خودرو در ورودی شهر زنجان، بلافاصله تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه کارآگاهان در تحقیقات اولیه از همسر متوفی ، متوجه اظهارات ضد و نقیض وی شدند، افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهمه جهت بررسی بیشتر به مقر انتظامی دلالت و جسد نیز به پزشکی قانونی انتقال داده شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: با انتقال همسر مقتول به مقر پلیس آگاهی ، وی لب به اعتراف گشود و صراحتا اظهار داشت: در روز حادثه بعد از مشاجره و بحث در اتوبان زنجان- قزوین؛ همسرم که پیاده بود در تلاش برای انصراف من از رانندگی با خودرو خودمان از پنجره آویزان و حین حرکت خودرو با نیوجرسی های کنار جاده برخورد که منجر به مرگ وی شد.

سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان تصریح کرد: متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با دستور مقام قضائی روانه زندان گردید.

سرهنگ آقاجانلو از شهروندان عزیز خواست تا آستانه صبر و تحمل خود را بالا برده و در موضوعات مختلف که احتمال مشاجره و یا درگیری وجود دارد حتما از مشاوره کمک گرفته تا شاهد چنین اتفاقات تلخی نباشیم.