محور زنجان -میانه بیشترین آمار کشته را نسبت به سایر محورهای استان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کرمی در هفتاد و یکمین نشست کمیسیون ایمنی راه‌های استان زنجان، با اشاره به کاهش ۳۵ درصدی تلفات رانندگی در نوروز امسال، عنوان کرد: این دستاورد با وجود افزایش تردد در محورهای استان، نشان از اثربخشی تدابیر ایمنی در این منطقه دارد.

وی به جزئیات بیشتری اشاره کرد و گفت: آمار متوفیان نوروز امسال در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۸.۳ درصد را نشان می‌دهد و این آمار نگران‌کننده است. در مقابل، استان زنجان در سه ماهه اول امسال با کاهش ۳۵ درصدی تلفات، پس از کهگیلویه و سمنان، رتبه سوم کشوری را کسب کرده است که جای بسی امیدواری دارد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان با بیان اینکه آمار تلفات جاده‌ای در نوروز ۱۴۰۴ در کشور با ۸.۳ درصد افزایش نگران‌کننده همراه بود، گفت: این استان با ثبت کاهش ۳۵ درصدی جان‌باختگان، رتبه سوم کشور را کسب کرد.

کرمی افزود: زنجان با نرخ ۱۷.۱ درصد متوفیان برون‌شهری و روستایی، جایگاه سوم را بین ۳۱ استان کشور به خود اختصاص داده است. در حالی که نرخ تردد ساعتی کشور ۸ درصد کاهش داشته، استان زنجان شاهد افزایش ۱۰.۱ درصدی تردد بوده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان در خصوص حجم تردد در استان گفت: در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۴، مجموع تردد ورودی و خروجی از استان به ۱۷ میلیون و ۱۲۷ هزار نفر (۸ میلیون و ۱۵۳ هزار نفر ورودی و ۹ میلیون و ۳۷۴ هزار نفر خروجی) رسید که نشان‌دهنده افزایش ۶.۷ درصدی تردد در این دوره است.

کرمی همچنین به آمار فوتی‌های سر صحنه اشاره کرد و گفت: در کشور، تعداد فوتی‌های سر صحنه تصادف در سال جاری نسبت به ۲ سال گذشته، ۱۳.۵ درصد افزایش داشته است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان با ابراز نگرانی از وضعیت یک محور خاص، افزود: محور زنجان - میانه با ۳۱ درصد، بیشترین آمار فوتی را نسبت به سایر محورها دارا است و نیاز به توجه ویژه دارد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان به علل اصلی تصادفات در ۵ ماهه امسال اشاره کرد و گفت: ۴۱ درصد تصادفات عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی، ۱۳ درصد انحراف به چپ ناشی از سرعت غیرمجاز، ۹ درصد عدم رعایت حق تقدم، ۸ درصد تصادفات تخطی از سرعت مطمئنه و ۲۹ درصد سایر عوامل دخیل در تصادفات است.