به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در مصاحبه با خبرگزاری «تاس»، یادآور شد که کشورهای غربی که همواره ادعای دفاع از حقوق بشر را دارند، هیچگاه اسرائیل را به دلیل «جنایات ضدبشری» که این رژیم علیه مردم بی پناه نوار غزه مرتکب میشود، محکوم نکردهاند.
وی گفت: ما میدانیم که اسرائیل به تنهایی نمیتواند هیچ جنگی به راه اندازد. قدرتهای غربی به آن کمک میکنند. این یک جنگ نیابتی است و اسرائیل در منطقه از طرف غرب میجنگد و دقیقاً به همین دلیل آنها جنایات علیه بشریت را نادیده میگیرند و محکوم نمیکنند. آنها همیشه درباره حقوق بشر صحبت میکنند، در حالیکه آنچه اکنون در نوار غزه رخ میدهد، نمونهای بسیار آشکار از نقض آن است.
به گفته سفیر ایران، اسرائیل در غزه «با مردم بیدفاع و بیگناه» میجنگد. جلالی تأکید کرد که «ایران، غزه نیست» و گزارشها درباره احتمال آمادهسازی عملیات جدید اسرائیل علیه ایران را «صرفاً گمانهزنی برخی رسانهها» ارزیابی کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی مخالف جنگ است، اما در صورت حمله آماده پاسخ قاطع به آن خواهد بود یادآور شد: در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز همین اتفاق افتاد. اگر در اسرائیل خسارتهای جدی وارد نشده بود، آنها پیشنهاد آتشبس نمیدادند.
جلالی از تمایل ایران برای واردات گاز از روسیه خبر داد
سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در این مصاحبه همچنین اعلام کرد که تهران امیدوار است عرضه گاز روسیه از طریق خاک جمهوری آذربایجان بهزودی آغاز شود، چرا که تقریباً تمامی مسائل با شرکت «گازپروم» حلوفصل شده است.
کاظم جلالی در پاسخ به سوالی در اینباره توضیح داد: امیدواریم این کار در آینده نزدیک محقق شود. ما در حال انجام مذاکراتی با شرکت «گازپروم» روسیه هستیم و تقریباً همه مسائل حل شده است. البته هنوز لازم است در خصوص قیمت به تفاهم برسیم. اگر این موضوع نیز حل شود، روند واردات گاز به زودی آغاز خواهد شد.
سفیر ایران همچنین اعلام کرد که پرداخت با کارتهای سیستم پرداخت روسی «میر» در سراسر خاک ایران تا پایان سال ۲۰۲۵ امکانپذیر خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره مکان استفاده از کارتهای «میر» در ایران توضیح داد: در حال حاضر برنامه داریم پرداخت را برای کل کشور قابل استفاده کنیم. ما تاکنون سه مرحله را پشت سر گذاشتهایم و تنها یک مرحله باقی مانده است. این مرحله را نیز تا پایان ۲۰۲۵ اجرا خواهیم کرد.
