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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۵

آغاز برنامه های حوزه سلامت برای اربعین

آغاز برنامه های حوزه سلامت برای اربعین

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، از آغاز برنامه‌ریزی‌های حوزه سلامت برای مراسم اربعین حسینی خبر داد.

نادر توکلی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حوزه اربعین همواره دو موضوع اصلی را در دستور کار داریم، نخست؛ برگزاری همایش سالیانه سلامت در اربعین که در آن تمامی آمادگی‌های لازم در حوزه بهداشت، خدمات فوریت‌های پزشکی، خودمراقبتی و سایر الزامات مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در این همایش، تیم‌های تخصصی حضور پیدا می‌کنند و تمامی دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و اقدامات مورد نیاز را متناسب با شرایط روز به‌روزرسانی می‌کنند تا خدمات سلامت با آمادگی کامل ارائه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: موضوع دوم، برگزاری موکب‌های درمانی و استقرار درمانگاه‌های تخصصی است که امسال نیز در مسیر نجف تا کربلا و همچنین در شهر کربلا مستقر خواهند شد.

توکلی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای این اقدامات از پیش از مراسم تشییع آغاز شده است، گفت: تیم‌های پیشرو از قبل اعزام شده‌اند و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است. تلاش می‌کنیم همانند سال‌های گذشته، مراسم اربعین را در حوزه سلامت به نحو شایسته و مطلوب پوشش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: خدماتی که در موکب‌های درمانی ارائه خواهد شد، عمدتاً شامل خدمات سرپایی، دارودرمانی، سرم‌درمانی و خدماتی مشابه آنچه در بیمارستان‌های سیار ارائه می‌شود، خواهد بود که در سطوح مختلف و متناسب با نیاز زائران در طول مراسم اربعین در دسترس قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6884701
محدثه رمضانعلی

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