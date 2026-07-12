علی‌اکبر عباسی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات رفع تصرف، قلع و قمع و اعاده به وضع سابق اراضی ملی در شهرستان شاهرود خبر داد و بیان کرد: این عملیات با استناد به تبصره یک ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع انجام شد.

وی با اشاره به اینکه این عملیات با نظارت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شاهرود صورت گرفت، افزود: نیروهای سرجنگلبانی بخش‌های بسطام و مرکزی به همراه مسئول و همکاران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان در این عملیات حضور داشتند و ضمن رفع تصرف، مستحدثات غیرمجاز قلع و قمع و اراضی ملی به وضع سابق بازگردانده شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شاهرود با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حفاظت از عرصه‌های جنگلی اظهار کرد: گشت مشترک مقابله با قاچاق چوب با حضور نیروهای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان علی‌آباد کتول، عوامل سرجنگلبانی بخش بسطام و با هدف افزایش ضریب حفاظت از جنگل‌های مناطق مرزی دو شهرستان برگزار شد.

عباسی‌راد ادامه داد: در حاشیه این گشت مشترک، نشستی تخصصی برای بررسی راهکارهای جلوگیری از قاچاق چوب در منطقه شیرین‌آباد برگزار شد که در آن بر تقویت هماهنگی بین یگان‌های حفاظت، استمرار گشت‌های مشترک، افزایش نظارت بر محورهای مواصلاتی و برخورد قانونی با سودجویان و قاچاقچیان چوب تأکید شد.

وی حفاظت از منابع طبیعی را نیازمند مشارکت عمومی دانست و افزود: صیانت از جنگل‌ها و مراتع، حفظ حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تصرف اراضی ملی از مهم‌ترین مأموریت‌های اداره منابع طبیعی است و یگان حفاظت با هرگونه تخریب، تصرف و قاچاق محصولات جنگلی برابر قانون برخورد خواهد کرد.