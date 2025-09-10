قیمت جهانی طلا امروز ۱۹ شهریور؛ اونس اندکی رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه افزایش یافته و بالاتر از سطح ۳۶۰۰ دلار باقیمانده است. انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه جاری میلادی از قیمت طلا حمایت میکند.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴۰ درصد افزایش به ۳۶۴۱ دلار و ۲۵ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با یک کاهش ۰.۰۹ درصدی به ۳۶۷۸ دلار و ۹۰ سنت رسیده است.
تحلیلگران عقیده دارند دلایل بسیاری در حال حاضر از قیمت طلا حمایت میکند که اصلیترین آن احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکاست.
قیمت طلا ۳۸ درصد از ابتدای سال جاری میلادی و ۲۷ درصد در سال گذشته افزایش داشته که نتیجه ضعف دلار، خرید بالای بانکهای مرکزی، سیاستهای آسان پولی و تشدید بیثباتیهای جهانی بودهاست. طلا بهعنوان یک سرمایه غیر سودده معمولاً عملکرد خوبی در فضای نرخ پایین بهره دارد.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۳۸ درصد افزایش به ۴۱ دلار و ۵۰ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش ۰.۷۲ درصدی ۱۳۸۴ دلار و ۶۹ سنت معامله میشود.
