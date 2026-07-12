آیا دوچرخه سواری و دویدن به زانو آسیب می زند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سلامت، علی ترکمان گفت: دویدن و دوچرخه سواری برای زانوی سالم نه تنها مضر نیست، بلکه می تواند به تقویت مفصل و عضلات اطراف زانو کمک کند اما در افرادی که دچار آرتروز و ساییدگی زانو هستند این فعالیت ها ممکن است درد را تشدید کند.

وی در توضیح این پرسش که آیا دوچرخه سواری و دویدن می تواند به زانو آسیب بزند، اظهار داشت: زانویی که سالم باشد و مشکل خاصی نداشته باشد و آرتروز هم نداشته باشد، فشارهای بسیار بیشتری از این فعالیت ها را تحمل می کند.

ترکمان افزود: دویدن، دوچرخه سواری، بالا و پایین رفتن از پله و حتی کوهنوردی هیچ کدام در صورتی که طبق اصول انجام شوند مشکلی برای زانو ایجاد نمی کنند و اتفاقاً می توانند به تقویت خود مفصل زانو و عضلات اطراف آن کمک کنند.

به گفته این متخصص ارتوپدی، این دسته از ورزش ها از جمله فعالیت های مفیدی هستند که در صورت اجرای صحیح، برای سلامت مفصل زانو مفید خواهند بود.

وی در ادامه تأکید کرد: موضوع در مورد افرادی که دچار آرتروز و ساییدگی زانو هستند متفاوت است. اگر فردی در اثر دوچرخه سواری یا دویدن افزایش درد را تجربه کند، باید به این نکته توجه کند که فشار واردشده به مفصل ممکن است باعث تشدید درد شود.

ترکمان افزود: میزان این مشکل کاملاً به شدت آرتروز و ساییدگی بستگی دارد و نمی توان برای همه افراد یک نسخه واحد پیچید.

به گفته وی، اگر فردی با انجام این فعالیت ها درد بیشتری احساس می کند، لازم است آن را رعایت کند و به گونه ای برنامه ریزی داشته باشد که این فشار اضافه به زانو وارد نشود و دردش کاهش پیدا کند.

ترکمان همچنین توضیح داد: وضعیت زانو تعیین می کند آیا این مفصل توان تحمل فشار را دارد یا نه. وقتی زانو سالم است، دویدن و دوچرخه سواری معمولاً تهدیدی برای آن محسوب نمی شود اما اگر زانو دچار آسیب، ساییدگی یا آرتروز باشد باید با احتیاط بیشتری به سراغ این فعالیت ها رفت. در این شرایط، شدت فعالیت، نوع حرکت و میزان تحمل مفصل اهمیت زیادی پیدا می کند و همین عوامل می تواند تعیین کند که ورزش برای فرد مفید باشد یا درد او را بیشتر کند.

این فوق تخصص زانو در ادامه درباره دویدن نیز توضیح داد: این فعالیت به دلیل ایجاد حالت کوبیدن و ضربه روی مفصل، فشار بیشتری به زانو وارد می کند. همین ویژگی باعث می شود در برخی افراد، به ویژه کسانی که آرتروز دارند، درد زانو افزایش پیدا کند.

به گفته ترکمان، تصمیم برای ادامه یا محدود کردن این فعالیت ها باید بر اساس وضعیت واقعی زانو و شدت آرتروز گرفته شود تا از آسیب بیشتر جلوگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: دوچرخه سواری و دویدن به خودی خود برای زانوی سالم مضر نیستند و حتی می توانند نقش تقویتی داشته باشند، اما در زانوی مبتلا به آرتروز و ساییدگی باید با دقت، آگاهی و توجه به علائم درد انجام شوند. اصل مهم این است که هر فرد بداند زانویش در چه وضعیتی قرار دارد و آیا توان تحمل این فشار را دارد یا نه.