بازیکن پرسپولیس به فولاد خوزستان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد سرلک، هافبک فصل گذشته پرسپولیس، با قراردادی یکساله پیراهن فولاد خوزستان را بر تن کرد و شاگرد حمید مطهری شد.
فولاد خوزستان که فعالیت خود را در فصل نقلوانتقالات آغاز کرده، پیش از این نیز امید حامدیفر و آرمان اکوان را به خدمت گرفته بود تا روند تقویت ترکیب این تیم برای فصل جدید ادامه پیدا کند.
امید حامدیفر، هافبک فصل گذشته گلگهر سیرجان، با قراردادی دو ساله به جمع شاگردان حمید مطهری اضافه شده است.
همچنین آرمان اکوان، مدافع باتجربه فوتبال کشور، با درخواست کادر فنی و پیگیری مدیریت باشگاه، با قراردادی دو ساله به فولاد خوزستان پیوسته است.
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