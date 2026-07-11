به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی عصر امروز شنبه در حاشیه نشست ستاد اربعین حسینی و بازدید میدانی از مرز اظهار داشت: علاوه بر موکب‌های داخلی، خوزستانی‌ها ۷۰ موکب را نیز در مسیر کربلا و نجف برپا خواهند کرد تا خدمت‌رسانی به زائران در داخل خاک عراق نیز ادامه یابد.

وی در خصوص تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی تصریح کرد: پنج رام قطار به مسیر ریلی خرمشهر تا شلمچه افزوده می‌شود و تردد ریلی زائران به صورت شبانه‌روزی برقرار خواهد بود. همچنین ۱۵۰ دستگاه اتوبوس خط واحد، کار انتقال زائران را از پارکینگ شلمچه تا پایانه انجام می‌دهند و بیش از صد دستگاه اتوبوس نیز در چذابه آماده خدمت‌رسانی هستند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به آمار ثبت‌نام زائران در سامانه سماح اظهار داشت: تاکنون ۱۷۰ هزار نفر مرزهای خوزستان را برای خروج خود انتخاب کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده استقبال بی‌نظیر زائران از مرز شلمچه برای اعزام به عتبات عالیات است.

حیاتی در حوزه بهداشت و درمان افزود: امسال اتاق‌های سرد در مرزها مستقر شده‌اند و سه درمانگاه سیار در شلمچه و چذابه آماده خدمت‌رسانی به زائران هستند. وی با تأکید بر تمهیدات ویژه برای اربعین امسال خاطرنشان کرد: تمام اقدامات لازم اندیشیده شده است تا امسال اربعینی متفاوت از سال گذشته داشته باشیم.

معاون استاندار خوزستان در پایان تصریح کرد: شهرداری‌های مناطق مرزی به عنوان شهرداری‌های معین مستقر شده و از همین هفته آماده خدمت‌رسانی هستند. خدمات‌رسانی به زائران از ابتدای ماه صفر آغاز می‌شود و برای بازگشت زائران نیز مواکبی در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه پیش‌بینی شده است. وی همچنین تأکید کرد که همان‌گونه که در تشییع امام شهید حماسه‌ای عظیم رقم خورد، در اربعین امسال نیز رویدادی متفاوت در ایران و عراق شاهد خواهیم بود.