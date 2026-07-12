برگزاری مسابقات کاتای قهرمانی کشور با عنوان «آقای شهید ایران» 

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاتا قهرمانی کشور روزهای اول و مرداد با حضور بیش از ۳۰۰ چهره مطرح این رشته در دو بخش آقایان و بانوان و در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی استان قم برگزار خواهد شد.



در این دوره از مسابقات که انتخابی تیم ملی کاتا ایران برای حضور در مسابقات جهانی بوسنی (شهریورماه سالجاری) نیز به شمار می رود، شرکت کنندگان در دو روز به رقابت خواهند پرداخت که روز اول به مسابقات بانوان و روز دوم به مسابقات آقایان اختصاص خواهد داشت.



اهمیت بالای این مسابقات و حضور چهره های مطرح و ملی پوشان ایران باعث شد فدراسیون جودو این رقابت‌ها را گرامیداشت قائد امت و با عنوان «آقای شهید ایران» نامگذاری کند.