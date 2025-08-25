نوسازی ناوگان تاکسیرانی بوشهر نیازمند حمایت است

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات انباشته حوزه تاکسیرانی گفت: رانندگان تاکسی سال‌هاست با چالش‌هایی نظیر فرسودگی خودروها، نبود بیمه‌های کارآمد و فشارهای معیشتی روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، شهروندان نیز از کمبود تاکسی در ساعات اوج و نبود سیستم‌های هوشمند برای مدیریت ناوگان گلایه دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌ها در این حوزه افزود: نوسازی ناوگان تاکسیرانی باید با حمایت دولت و شهرداری به صورت جدی دنبال شود.

وی گفت: همچنین اجرای طرح‌های حمایتی برای رانندگان در حوزه بیمه و معیشت و توسعه سیستم‌های هوشمند تاکسیرانی می‌تواند تحولی جدی در این بخش ایجاد کند.

زندی‌نیا تصریح کرد: نقش شورای شهر شنیدن صدای رانندگان و شهروندان و تبدیل آن به سیاست و برنامه اجرایی است، ما با همراهی شهرداری و حمایت دولت به دنبال آن هستیم که حمل‌ونقل عمومی در بوشهر از یک دغدغه به نقطه قوت شهروندان تبدیل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: مردم و رانندگان حق دارند از حمل و نقل ایمن، منظم و در دسترس برخوردار باشند و شورای شهر تمام توان خود را در این مسیر به‌کار گرفته است.