به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر دهدار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توسعه زیرساخت حمل و نقل عمومی و بهبود وضعیت موجود را به عنوان یک اولویت در دستور کار داریم و طرح‌های خوبی در این زمینه داریم.

وی با اشاره به قدمت ارائه خدمات عمومی رانندگان تاکسی و حوزه فعالیت آنها را بسیار پر اهمیت دانست و تاکید کرد: توجه و حمایت از این قشر ضامنی برای آسایش شهروندان است.

دهدار اضافه کرد: باید به حداقل نیازهای این قشر زحمتکش برای تأمین خودروی باکیفیت و دارای سیستم‌های تهویه مناسب با توجه به شرایط خاص استان بوشهر و همچنین برخورداری از تسهیلات بیمه‌ای توجه جدی شود.

وی با اشاره به اینکه نوسازی ناوگان تاکسیرانی با استفاده از تسهیلات کم بهره برای رانندگان تاکسی سیاست مورد نظر مدیریت شهری در بحث حمل و نقل عمومی است، از رایزنی‌ها با چند بانک برای دریافت تسهیلات در این باره خبر داد.

دهدار خاطر نشان کرد: جایگزینی تاکسی‌های فرسوده گامی در راستای حفظ محیط زیست، کاهش مصرف سوخت، بهبود کیفیت خدمات به شهروندان و بهبود سیمای شهر است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تاکید کرد: نوسازی و مدرن سازی ناوگان تاکسیرانی و بهبود کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی شهر از برنامه های مهم مدیریت شهری است.