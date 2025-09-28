۱۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهری بوشهر اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندینیا در آیین بهرهبرداری از ۱۰ دستگاه اتوبوس میدلباس اظهار کرد: در دوره شورای ششم، اقدامات مؤثری در زمینه بازگشایی معابر، ایجاد گذرهای جدید و اصلاح شریانهای شهری با هدف بهبود تردد و حملونقل درونشهری انجام شده است.
وی افزود: یکی از مشکلات موجود، کمبود ناوگان حملونقل عمومی بود که با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و نیاز به تقویت سرویسهای عمومی، شورای شهر با قید فوریت لایحه شهرداری برای خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس میدلباس با ظرفیت ۲۴ صندلی و اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان را تصویب کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر اضافه کرد: این اتوبوسها در مسیرهایی که تردد اتوبوسهای بزرگتر با مشکل مواجه است، خدماترسانی خواهند کرد.
وی با قدردانی از همکاری فرمانداری و پلیس راهور، بیان کرد: با تلاش شهرداری، این ۱۰ دستگاه میدلباس همزمان با شروع سال تحصیلی جدید به ناوگان حملونقل شهری افزوده شد که ظرفیت مناسبی برای استفاده شهروندان، بهویژه دانشآموزان و دانشجویان، فراهم میکند.
زندینیا همچنین از بهسازی ۱۰ دستگاه اتوبوس قدیمی و تخصیص تعدادی اتوبوس از سهمیه وزارت کشور با استفاده از اعتبارات ملی خبر داد و گفت: با ورود این اتوبوسها، ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی بوشهر تا پایان سال به ۴۰ دستگاه خواهد رسید.
