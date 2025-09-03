به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از بهرهبرداری سرای محله آپادانا در منطقه باقرآباد قرچک با حضور مردم و جمعی از مسئولین خبرداد.
خرمی شریف شهردار قرچک در ادامه اظهار داشت: سراهای محله بستر مناسبی برای تحقق مأموریتهای اجتماعی و فرهنگی مدیریت شهری هستند و میتوانند با بهرهگیری از ظرفیتهای محلی از جمله نخبگان و معتمدین، زمینهساز مشارکت شهروندان در مدیریت محلهها شوند.
وی افزود: توسعه سرانه فرهنگی و اجتماعی شهر از اولویتهای مدیریت شهری است و ساخت سرای محله آپادانا نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفت که امروز به بهرهبرداری رسید.
خرمی شریف ادامه داد: این مرکز فرهنگی، اجتماعی و آموزشی با زیربنای یکهزار مترمربع در دو طبقه و با ۱۲ کلاس تجهیز شده و با هدف ارائه خدمات متنوع به شهروندان، بهویژه ساکنان منطقه باقرآباد راهاندازی شده است.
