کدام کلینیک انتخاب اول برای لمینت دندان در شرق تهران است؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر در محدوده شرق تهران و محله‌هایی مانند نارمک، هفت حوض، رسالت یا فرجام زندگی می‌کنید و به دنبال یک مرکز لمینت دندان در شرق تهران هستید، کلینیک دندانپزشکی دکتر جنتی با تخصص بالا، تجهیزات پیشرفته و خدمات کامل، بهترین گزینه برای شماست تا لبخندی بی‌نقص و طبیعی داشته باشید.

لمینت دندان در شرق تهران با کیفیت و ماندگاری بالا، فقط در کلینیک دکتر جنتی

لمینت دندان در کلینیک دکتر جنتی در شرق تهران با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، مواد با کیفیت و تیمی متخصص، با بالاترین استانداردها انجام می‌شود. لبخند زیبا، بدون درد و با ظاهری کاملاً طبیعی، تخصص این کلینیک است. در این کلینیک، زیبایی، دقت و رضایت کامل شما اولویت است.

چرا لمینت دندان در کلینیک دکتر جنتی در شرق تهران انتخاب مناسبی است؟

تیم دندانپزشک متخصص و مجرب

۲۰ سال سابقه درمان‌های زیبایی موفق

استفاده از لمینت‌های سرامیکی و کامپوزیتی با کیفیت

بهره‌مندی از تجهیزات دیجیتال و تکنولوژی

طراحی لبخند متناسب با فرم صورت و سلیقه بیمار

بدون درد، بدون عوارض و با کمترین تراش دندان

محیط بهداشتی و آرام برای تجربه‌ای مطمئن

استفاده از برندهای مطرح جهانی در ساخت لمینت

ارائه مشاوره رایگان پیش از درمان

بررسی دقیق نیازهای هر بیمار و ارائه طرح درمان اختصاصی

پاسخگویی دقیق و مشاوره آنلاین و حضوری

رعایت کامل پروتکل‌های استریلیزاسیون و کنترل عفونت

قیمت‌گذاری منصفانه و بدون هزینه پنهان

دسترسی آسان برای ساکنین شرق تهران

ثبت پرونده کامل و عکسبرداری قبل و بعد از درمان

پشتیبانی و مراقبت‌های پس از درمان

رضایت بالای مراجعین قبلی

امکان پرداخت مرحله‌ای در صورت نیاز

دقت بالا در انتخاب رنگ لمینت متناسب با دندان‌های طبیعی

ارائه خدمات جانبی مانند جرم‌گیری و ترمیم در صورت نیاز

مراحل درمان لمینت دندان در شرق تهران در کلینیک دکتر جنتی

مراحل لمینت دندان در کلینیک دکتر جنتی به صورت زیر به شما ارائه می‌شود:

ویزیت و مشاوره رایگان با متخصصین

گرافی داخل و خارج دهانی

جرم‌گیری و بروساژ (در صورت نیاز)

تعیین فرم و رنگ دلخواه

ترمیم (در صورت نیاز)

قالب‌گیری و آماده‌سازی

قرار دادن و چسباندن لمینت سرامیکی

انواع روش‌های لمینت دندان در کلینیک دکتر جنتی در شرق تهران

لمینت سرامیکی (Porcelain Veneers)

لمینت کامپوزیتی (Composite Veneers)

لمینت بدون تراش (No-prep Veneers)

لمینت لومینیرز (Lumineers)

لمینت موقت (Temporary Veneers)

لمینت دندان برای چه کسانی مناسب است؟

افرادی که دندان‌هایشان دارای لکه‌های سفید یا رنگ‌پریدگی است.

کسانی که دندان‌هایشان ترک خورده یا شکستگی‌های جزئی دارد.

افرادی که بین دندان‌هایشان فاصله‌های ناخواسته و نامطلوب وجود دارد.

کسانی که دندان‌های ناهموار و نامتقارن دارند.

تمامی سنین، از نوجوان تا بزرگسال.

افرادی که می‌خواهند تغییر ظاهری چشمگیر و طبیعی داشته باشند.

کسانی که به دنبال روشی کم‌درد و سریع برای اصلاح لبخندشان هستند.

تفاوت لمینت و کامپوزیت دندان؛ کدام روش برای لبخند شما مناسب‌تر است؟

جنس مواد:

لمینت از سرامیک یا پرسلن ساخته می‌شود (مقاوم‌تر و شفاف‌تر).

کامپوزیت از مواد رزینی است که روی دندان فرم داده می‌شود (نرم‌تر و سریع‌تر اجرا می‌شود).

طول عمر:

لمینت معمولاً ۱۰ تا ۱۵ سال دوام دارد.

کامپوزیت بین ۵ تا ۷ سال ماندگاری دارد (در صورت مراقبت مناسب).

ظاهر نهایی:

لمینت ظاهر شفاف‌تر و طبیعی‌تری دارد و تغییر رنگ نمی‌دهد.

کامپوزیت ممکن است در طول زمان کمی تغییر رنگ بدهد.

میزان تراش دندان:

در لمینت، تراش مینای دندان بیشتر است.

در کامپوزیت، نیاز به تراش بسیار کم یا حتی بدون تراش است.

زمان انجام:

لمینت نیاز به قالب گیری و ساخت در لابراتوار دارد (۲ تا ۳ جلسه).

کامپوزیت در ۱ جلسه انجام می‌شود.

هزینه:

لمینت هزینه بالاتری دارد (به دلیل جنس و فرآیند ساخت).

کامپوزیت اقتصادی‌تر است و گزینه مناسبی برای اصلاح موقت طرح لبخند است.

قابلیت ترمیم:

ترمیم لمینت سخت‌تر و پرهزینه‌تر است.

کامپوزیت به راحتی قابل ترمیم و اصلاح است.

نکات مهم مراقبتی پس از انجام لمینت دندان

رعایت بهداشت دهان و دندان

اجتناب از مصرف غذاها و نوشیدنی‌های رنگی

پرهیز از غذاهای سفت و چسبنده

مراجعه منظم به دندانپزشک

اجتناب از عادات مخرب دندانی

اطلاع رسانی سریع به دندانپزشک در صورت مشکل

استفاده از محافظ دندان هنگام ورزش

پرهیز از مصرف سیگار و دخانیات

استفاده از دهانشویه‌های توصیه شده

رعایت نکات ایمنی هنگام مسواک زدن

هزینه لمینت دندان در کلینیک دندانپزشکی دکتر جنتی

در کلینیک دندانپزشکی دکتر جنتی، تعرفه‌های لمینت دندان به صورت شفاف و منصفانه تعیین شده‌اند تا شما بدون نگرانی، با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت، لبخند رویایی خود را به دست آورید. برای اطلاع از قیمت دقیق و دریافت طرح درمان اختصاصی، کافی‌ست تماس بگیرید یا به وبسایت کلینیک مراجعه کنید. (کلینیک دکتر جنتی را سرچ کنید.)

چطور نوبت بگیریم؟

برای دریافت نوبت و مشاوره رایگان، کافی است از طریق شماره تلفن‌های کلینیک دکتر جنتی تماس بگیرید یا به وب سایت رسمی کلینیک مراجعه کنید. تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی و هماهنگی بهترین زمان برای شماست. همین امروز قدم اول برای داشتن لبخندی جذاب و سالم را بردارید! (کلینیک دکتر جنتی را سرچ کنید.)

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.