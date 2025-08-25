کشف بیش از دو تن روغن احتکار شده در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس بشیرزاده، با اعلام این خبر گفت: در پی بازرسی‌های مشترک بازرسین سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان و نیروی انتظامی، مقدار ۲ هزار و ۲۴۰ کیلوگرم روغن معادل ۱۴۰ حلب ۱۶ کیلویی در شهرستان کشف شد.

وی افزود: این محموله احتکار شده با همکاری پلیس اماکن استان کشف شده است.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بیان کرد: مبارزه با احتکار کالاهای اساسی به‌منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان قرار دارد و این سازمان با همکاری سایر نهادهای نظارتی با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.