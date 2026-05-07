کشف احتکار ۱۵۰ تنی برنج در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس بشیرزاده، مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، از موفقیت تیم بازرسی در کشف احتکار مقادیر زیادی از کالای اساسی خبر داد.
وی اعلام کرد: در جریان این عملیات نظارتی، ۱۵۰ تن برنج باسماتی سیلا ۱۱۲۱ سفید از این انبار کشف شده است.
به گفته بشیرزاده، این کشف موفقیتآمیز حاصل همکاری مشترک بازرسان واحد بازرسی و نظارت بر بازار سازمان جهاد کشاورزی استان و پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان است.
بشیرزاده افزود: این عملیات بخشی از طرح جامع تشدید نظارت بر بازار است که از ابتدای ماه اردیبهشتماه در شهرستان بندرعباس با هدف مهار افزایش ناگهانی قیمت مایحتاج و ارزاق عمومی آغاز شده است.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به جرم احتکار و تلاش برای ایجاد اختلال در بازار، پرونده این موضوع به طور کامل تنظیم و جهت رسیدگی قضایی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است تا مجازاتهای قانونی برای متخلفان اعمال شود.
