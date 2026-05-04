کشف احتکار گسترده شکر و روغن در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس بشیرزاده، مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، از موفقیت تیم‌های بازرسی در کشف احتکار مقادیر زیادی از کالاهای اساسی خبر داد.

وی اعلام کرد: در جریان عملیات نظارتی، ۳۱۵ کیسه ۵۰ کیلوگرمی شکر و ۲۵۰ عدد روغن ۲۰ لیتری از انبارها کشف شده است.

به گفته بشیرزاده، این کشف موفقیت‌آمیز حاصل همکاری مشترک بازرسان واحد حراست، واحد بازرسی و نظارت بر بازار سازمان جهاد کشاورزی استان و پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان است.

بشیرزاده افزود: این عملیات بخشی از طرح جامع تشدید نظارت بر بازار است که از ابتدای ماه اردیبهشت‌ماه در شهرستان بندرعباس با هدف مهار افزایش ناگهانی قیمت مایحتاج و ارزاق عمومی آغاز شده است.

مدیر بازرسی جهاد کشاورزی هرمزگان با ارائه جزئیات دقیق از کالاهای احتکار شده اظهار داشت: مجموع وزن شکر کشف شده ۱۵ هزار و ۷۵۰ کیلوگرم و حجم کل روغن احتکار شده ۵ هزار لیتر بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به جرم احتکار و تلاش برای ایجاد اختلال در بازار، پرونده این موضوع به طور کامل تنظیم و جهت رسیدگی قضایی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است تا مجازات‌های قانونی برای متخلفان اعمال شود.