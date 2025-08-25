ورود سازمان بازرسی کرمان برای بررسی علت تخریب پل بهادر آباد جیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دادخدا سالاری، با اشاره به ورود بازرسان این اداره کل به موضوع تخریب پل بهادرآباد به دلیل حوادث غیرمترقبه، گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش این حادثه، کارشناسان این بازرسی به موضوع ورود کردند و بازرسی‌های تخصصی انجام شد.

وی افزود: در صورتی که هرگونه قصوری از ناظرین ذی ربط اجرایی وکارفرمایی این پروژه محرز گردد، برخورد قاطع قانونی با آن در دستور کار قرار دارد.



وی با اشاره به این مطلب که طول این پل ۴۲۰ متر است، اظهارکرد: در حادثه اخیر تنها سه سازه از مجموع ۱۱۴ سازه متحرک آنکه به صورت موقت در پروژه جای گذاری شده و قرار بوده که مهار شوند؛ به دلیل عدم مهار مناسب، سقوط کرده‌اند که ارزیابی‌های دقیق‌تر درباره این موارد در دست انجام قرار دارد.

بازرس کل قضائی استان کرمان ضمن تاکید بر این مطلب که این سازه‌ها مربوط به عرشه متحرک پل و موقت بوده‌اند، تصریح کرد: براساس ارزیابی‌های انجام شده تا کنون، این تیرها در مرحله نصب اولیه بوده و هنوز به‌صورت نهایی به سازه متصل نشده بودند و به زودی عملیات جایگزینی این سازه‌ها و نیز صحت سنجی سلامت کامل سازه‌های اصلی این پل، توسط کارشناسان انجام خواهد شد.

سالاری با تاکید بر این مطلب که این پل هنوز به راه و شهرسازی جنوب تحویل نشده و در اختیار و جزو تعهدات پیمانکار است، عنوان کرد: با توجه به اینکه پل هنوز تحویل نشده؛ بنابراین تضییع حقوق بیت المال تا این مرحله نیز در رابطه با این حادثه وجود ندارد و پیمانکار پروژه موظف است که سریعاً نسبت به احداث سازه تخریب شده و تکمیل پروژه، اقدام نماید.

بازرس کل قضائی استان کرمان، حراست از حقوق مردم و بیت المال را خط قرمز دستگاه‌های نظارتی برشمرد و ضمن اشاره به این مطلب که نظارت‌های فنی بر روند احداث این پل همواره وجود داشته و خواهد داشت، تصریح کرد: عملیات اجرایی این پل که در محور مواصلاتی شمال جنوب و بین محور جیرفت، کهنوج، رودان تا بندرعباس و بندرعباس - زاهدان قرار گرفته است، باید با سرعت تکمیل شود تا مردم از مزایای آن بهره مند گردند.



سالاری، با اشاره به گذشت بیش از ۱۰ سال از آغاز عملیات اجرایی این پروژه، تاکید کرد: پذیرفتنی نیست که یک پروژه به دلیل عدم تأمین اعتبار مورد نیاز بیش از ۱۰ سال معطل باقی بماند و از این رو تاکید می‌شود که وزارت راه و شهرسازی توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشد و تأمین اعتبار آن را در اولویت قرار دهد.

وی یادآور شد: احداث پل دوم بهادرآباد در حالی مورد تاکید و توجه قرار دارد که پل اول این منطقه به دلیل تک لاین بودن، تلفات و حوادث جانی بسیار زیادی را به دنبال داشته است و از محورهای حادثه خیز جنوب استان به شمار می‌رود و این در حالی است که مردم جزو منابع مهم و بدون جایگزین هر کشور هستند.

بازرس کل قضائی استان کرمان خاطرنشان کرد: اداره کل بازرس ی استان کرمان، پیگیری‌های لازم برای تکمیل این پروژه در اسرع وقت را نیز در دستور کار دارد.

سالاری از نقش مطالبه گری رسانه‌ها نیز تقدیر کرد و گفت: پیگیری حقوق شهروندی و درخواست‌های مردم و حراست از مطالبه گری قانونی این موارد از خطوط قرمز اداره کل بازرسی استان است زیرا مردم ولی نعمتان این نظام و انقلاب و شایسته دریافت بهترین خدمات از خدمتگزاران خود هستند.

وی تاکید کرد: اداره کل بازرسی استان کرمان هر جایی که منافع بیت المال و مردم اقتضا کند، به موضوعات ورود کرده و مسائل را تا رسیدن به نقطه مطلوب پیگیری می‌کند.