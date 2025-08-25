ورزش ای ام اس (EMS) چیست؟ مزایا و عوارض دستگاه ای ام اس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ورزش ای ام اس، بهعنوان یکی از نوینترین روشهای تمرینی مبتنی بر تکنولوژی، امروزه جایگاهی ویژه در میان علاقهمندان به تناسب اندام و سلامت جسمانی پیدا کرده است. این متد مدرن، با بهرهگیری از تحریک الکتریکی عضلات و بدون نیاز به تمرینات سنتی سخت و زمانبر، امکان فعالسازی عمیق بافتهای عضلانی را تنها در مدت کوتاهی فراهم میسازد. اگر تصمیم دارید بیشتر با ورزش ای ام اس یا EMS چیست و چه مزایایی دارد آشنا شوید در ادامه با ما همراه باشید.
ورزش ای ام اس چیست و چگونه کار میکند؟
ورزش ای ام اس یا EMS یا همان تحریک الکتریکی عضلات، یک متد تمرینی مدرن است که با استفاده از دستگاه Xbody به تقویت عضلات و بهبود وضعیت بدنی کمک میکند. این تمرینات با ارسال پالسهای الکتریکی به عضلات بدن انجام میشوند که باعث انقباض عضلات میشود، که مشابه فرآیندهای طبیعی بدن هنگام انجام فعالیتهای ورزشی است.
با این روش، میتوان فیبرهای عضلانی مختلف را تحریک کرد و نتیجهای مؤثر در مدت زمان کوتاه به دست آورد. درواقع ورزش ای ام اس معمولاً شامل یک لباس مخصوص یا جلیقه، الکترودهای متصل به جلیقه، دستگاه ای ام اس و… است که پالسهای الکتریکی را به عضلات منتقل میکند و منجر به چربیسوزی و در نهایت غصلهسازی میشود.
مزایا و فواید متد غیرتهاجمی EMS
این روزها، همه افراد به دنبال این هستند تا در کوتاهترین زمان به اندام دلخواه خود دست پیدا کنند، به همین دلیل به سراغ مصرف قرصهای لاغری میروند که هزاران عوارض را در پی دارد. از طرف دیگر پیکرتراشی را به ورزش سنتی ترجیح میدهند، البته زمانبر بودن و سخت بودن ورزش سنتی هم در این موضوع تأثیرگذار است.
اما در حال حاضر با استفاده از دستگاه ایکس بادی (XBody) و متد غیرتهاجمی ای ام اس، میتوانید در کوتاهترین زمان ممکن وزن خود را کاهش دهید، درواقع این متد ورزشی رقیب سرسخت قرصهای لاغری به شمار میرود.
مهمترین مزایا و فواید ورزش با EMS عبارت است از:
تحریک سریع و هدفمند ماهیچهها از طریق جریانهای الکتریکی کنترلشده
شتاببخشی به فرآیند کالریسوزی از طریق بهبود عملکرد سوختوساز بدن
کمک به کاهش چربیهای اضافی، سلولیت و دستیابی به فرم بدنی متناسبتر
تقویت لایههای عمقی عضلات برای پایداری بهتر ستون فقرات و بدن
گزینهای ایدهآل برای تمرین بدون فشار روی مفاصل و استخوانها
ارتقای کارایی جسمی و افزایش توان و مقاومت عضلات در فعالیتهای روزمره
کاهش تنش عضلانی و تسریع در بازسازی بافتها پس از انجام حرکات ورزشی
انعطافپذیر ساختن عضلات و افزایش دامنه حرکتی مفاصل
بهبود جریان خون و رساندن بهتر اکسیژن به سلولها و عضلات
صرفهجویی در زمان با انجام تمرینات کامل در مدت کوتاه، مناسب برای افراد پرمشغله
ورزش ای ام اس برای چه کسانی مناسب است؟
این سوال یکی از متداولترین سوالاتی است که توسط بسیاری از افراد مطرح میشود، این ورزش دامنه بسیار گستردهای دارد و فرقی نمیکند شما یک جوان باشید یا اینکه بیش از ۵۰ سال سن داشته باشید. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند استفاده از تکنولوژیای ام اس میتواند موجب کاهش استرس پیری زودرس و ایجاد بدنی مقاوم شود.
ورزشکاران حرفهای: EMS به ورزشکاران کمک میکند تمرینها را دقیقتر انجام دهند و عضلات عمیقتری را درگیر کنند.
افراد آسیبدیده: این روش برای کسانی که مفاصل یا عضلاتشان آسیبدیده مناسب است، چون فشار زیادی به بدن وارد نمیکند.
افرادی با بدن ضعیف: اگر کسی نمیتواند وزنه بزند یا تمرین سنگین انجام دهد، EMS راهی سبک برای تقویت تدریجی عضلات است.
افراد پرمشغله: کسانی که وقت کمی دارند میتوانند با EMS در زمان کوتاهتری تمرین مؤثری انجام دهند.
افرادی که دنبال روش سادهاند: EMS برای شروع نیاز به تجربه ورزشی ندارد و خیلی راحت میتوان آن را امتحان کرد.
افراد بالای ۳۰ سال: این روش کمک میکند تا عضلات با افزایش سن ضعیف نشوند و بدن فرم خوبی داشته باشد.
افرادی با فرم بدنی افت کرده: اگر بدن کسی شل یا ضعیف شده، EMS میتواند کمک کند دوباره عضلات سفت و قوی شوند.
تفاوت ورزش ای ام اس با ورزشهای سنتی
بین ورزش سنتی و ورزش ای ام اس، تفاوتهای زیادی وجود دارد که مطلع بودن از این موارد میتواند به شما کمک کند تا با دید باز و آگاهی کامل بهترین روش برای ورزش را انتخاب کنید.
زمان مورد نیاز برای تمرین
برخلاف ورزشهای سنتی که معمولاً هر جلسه تمرینی بیش از یک ساعت زمان میبرند، تمرین با متد EMS تنها ۲۰ دقیقه وقت نیاز دارد. در همین مدت کوتاه، عضلات بدن بهشکل همزمان و عمیق تحت تأثیر قرار میگیرند. این زمان کوتاه، فرصت مناسبی برای افرادی است که برنامه روزانه شلوغی داشته و یا تمایلی به حضور طولانی در باشگاه ندارند. درواقع در ورزش ای ام اس، بدون آنکه از کیفیت تمرین کاسته شود، مدت ورزش بهشکل محسوسی کاهش پیدا میکند.
مناسب بودن برای تمام افراد
گاهی برخی افراد بهدلیل ضعف بدنی، کمردرد یا ناتوانی در بلند کردن وزنه، نمیتوانند از تمرینهای سنگین و سنتی بهرهمند شوند. EMS برای این دسته از افراد راهحلی مناسب فراهم کرده است. در این روش، بدون نیاز به حمل ابزار سنگین و با فرمان صحیح مغز به عضله، انقباضات عمیقتر و طولانیتر فعال میشوند.
این ویژگی به افرادی که آسیبدیدگی دارند یا در شروع مسیر تمرینات ورزشی هستند کمک میکند تا با اطمینان بیشتری فعالیت بدنی داشته باشند.
سطح درگیری عضلات
در تمرینهای سنتی، معمولاً تنها بخشی از عضلات وارد فعالیت میشوند. بر اساس بررسیها، حدود ۳۰ درصد از بافت عضلانی در طول یک تمرین با روش سنتی درگیر میشود. این در حالی است که در EMS، حدود به ۹۲ درصد عضلات بدن همزمان فعال میشوند.
سرعت دستیابی به نتایج
یکی از نقاط قوت روش EMS، زمان کوتاهی است که برای دستیابی به تغییرات بدنی نیاز دارد. کسانی که تمرینهای سنتی را دنبال میکنند، معمولاً پس از چند ماه شاهد تغییرات ظاهری در بدن خود میشوند. اما با EMS، در کمتر از یک ماه میتوان نتایج اولیه را مشاهده کرد. این مزیت برای بسیاری از افراد انگیزهبخش است و ادامه مسیر ورزشی را برایشان آسانتر میسازد.
امکان شخصی سازی تمرین با توجه به شرایط فردی
در تمرین با EMS، دستگاهها بهگونهای طراحی شدهاند که میتوانند شدت و نوع تحریک را بر اساس ویژگیهای هر فرد تنظیم کنند. این تنظیمات به کاربر این امکان را میدهد که متناسب با سطح آمادگی بدنی خود تمرین کند.
بهترین مجموعه برای ورزش ای ام اس در ایران
ای ام اس با استفاده از دستگاه ایکس بادی انجام میشود و تنها نماینده این دستگاه در ایران، مجموعه اینشیپ بادی است که بیش از ۱۵ نقطه تهران و کرج مجموعه ورزشی پیشرفتهای دارد. درواقع دستگاه ایکس این مجموعه با استانداردهای کنترل کیفیتی اروپا و FDA آمریکا و قابلیت شخصیسازی بهترین تجربه تناسب اندام را برای شما به ارمغان میآورد.
مزایای ورزش EMS در اینشیپ بادی عبارتاند از:
ارائه آنالیز رایگان در ابتدای مسیر
اهمیت شناخت بدن پیش از شروع تمرین
برنامهریزی هدفمند بر اساس نتایج آنالیز
شروع جلسات تمرینی با نظارت مربیان حرفهای
جمع بندی
اگر به دنبال این هستید که در کمترین زمان ممکن به اندام ایدهآل خود دست پیدا کنید و به جای روزی ۲ ساعت، با ۲۰ دقیقه تمرین اندام خود را بسازید. مطمئناً ورزش ای ام اس در مجموعه سلامت اینشیپ بادی میتواند بهترین گزینه برای شما باشد. در نتیجه اگر تصمیم دارید این ورزش را تجربه کنید، همین حالا با مجموعه سلامتی ورزشی اینشیپ بادی تماس حاصل فرمایید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما