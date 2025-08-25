به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی پیش از ظهر دوشنبه در سفر به اصفهان با سه خانواده شهید شاخص این استان دیدار کرد و ضمن ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب، صبر و استقامت آنان را رمز اقتدار جمهوری اسلامی دانست.
در جریان این سفر که با همراهی ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان، مسعود نیکبخت، سرپرست ادارهکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و حجتالاسلام سید احمد محمودی، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه بنیاد شهید در منطقه پنج کشور انجام شد، اوحدی با خانواده شهیدان محمدرحیم (حامد) صفاریان، محمدامین صدری و محمدجواد عسگری دیدار و گفتوگو داشت.
سعید اوحدی در سخنان خود، ضمن ابلاغ پیام سلام و قدردانی رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد: ایستادگی و صبوری خانوادههای معظم شهدا مهمترین عامل ماندگاری و اقتدار جمهوری اسلامی» است. او با اشاره به باور عمیق این خانوادهها گفت: «بسیاری از آنان حتی برای شهادت فرزندانشان دعا میکنند، زیرا یقین دارند که عزیزانشان با آگاهی و عشق قدم در این مسیر گذاشتند.
وی شهدا را «پرچمداران عزت و استقلال ملت ایران» خواند و افزود: یاد و نام آنان، سرمایهای معنوی است که ملت را در مسیر مقاومت و پیشرفت، استوار نگاه داشته است.
اوحدی همچنین با انتقاد شدید از نقشآفرینی آشکار ایالات متحده در وقایع اخیر منطقه، تصریح کرد: «اگر در گذشته آمریکا تلاش میکرد نقش خود را در جنگها پنهان کند، در جنگ ۱۲ روزه با صراحت و مستقیم وارد میدان شد و در کنار رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران ایستاد.»
در سوی دیگر این گفتوگوهای صمیمی، خانوادههای شهیدان با شور و ایمان مثالزدنی، از وفاداری خود به آرمانهای امام و رهبر انقلاب سخن گفتند. آنان با صلابت بیان کردند: «فرزندانمان را تقدیم کردیم تا دل رهبرمان آرام باشد. حتی اگر دهها فرزند دیگر هم داشتیم، در همین مسیر فدا میکردیم.»
این دیدار نهتنها یادآور فداکاریهای دیروز بود، بلکه پیامی روشن از پایداری امروز و فردای ایران به دشمنان مخابره کرد؛ پیامی که از عمق ایمان خانوادههای شهدا برمیخیزد و بر قله عزت ملی جای میگیرد.
