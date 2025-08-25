به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جستوجوگر بیپروا» محصول گفتوگوی بلند امیر سقراطی نویسنده و پژوهشگر هنری با سعید شهلاپور است. اولین مصاحبه در سال ۸۹ انجام شد و در فاصله ده ساله تا نهاییشدن کتاب، دیدارها و گفتگوها ادامه پیدا کرد تا نکات مهمی از هنر و زمانه دهههای چهل و پنجاه خورشیدی ثبت و ضبط شود.
علاوه بر گفتگو، گزیده نقدها و نوشتههای شهلاپور و مقالاتی که درباره وی نوشته شده در این کتاب منتشر شده است. همچنین علاوه بر انتشار اسناد تصویری، بخشی از کتاب هم به سالشمار زندگی شهلاپور و کتابشناسی و مقالات درباره این هنرمند اختصاص دارد.
رونمایی و گفتگو درباره کتاب «جستوجوگر بیپروا» با حضور سعید شهلاپور، ابراهیم حقیقی، حمید شانس، نصرتالله مسلمیان و امیر سقراطی (نویسنده کتاب)، پنجشنبه ۶ شهریور، ساعت ۱۷:۳۰ در بنیاد ایرج زند واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند جنوبی، بنبست وحدتیمنش برگزار میشود.
سعید شهلاپور نام شناختهشده هنرهای تجسمی ایران است. هنرمندی که هم در زمینه نقاشی و هم در عرصه مجسمهسازی آثار ماندگاری خلق کرده، اما نام وی به خاطر حافظه روشن و بیغرضش نسبت به تاریخ شفاهی هنر ایران همواره مورد توجه بوده است. به گواه همدورهایها و دوستانش، سعید شهلاپور جستوجوگری است بی پروا که بیقرار و بیآرام به گفتگویی درونی با خود نشسته است. این گفتگوی درونی در نهایت به جستجو در هنر منتهی شده است.
سعید شهلاپور متولد ۱۳۲۳، فعالیت هنریاش را با نقاشی شروع کرد و برای اولین بار در سال ۴۳ اثری از او به چهارمین بینال تهران راه یافت. در سالهای ۴۷ تا ۵۲ دوره لیسانس مجسمهسازی را در دانشکده هنرهای زیبای تهران گذراند. در دوران دانشجویی به تالار قندریز پیوست و در چندین نمایشگاه گروهی آنان شرکت و اولین نمایشگاه انفرادی خود را در سال ۴۷ در همانجا برگزار کرد. بعدها نقاشیها و مجمسههایش را بارها به نمایش گذاشت، به تدریس پرداخت و مجسمههایش در فضاهای شهری نصب شدند.
امیر سقراطی نویسنده این کتاب نیز، متولد ۱۳۵۸ از اوایل دهه هفتاد فعالیت هنری خود را در زمینه گرافیک، کاریکاتور و نقاشی شروع کرد. آثارش را بارها به نمایش گذاشته و موفق به کسب جوایزی شده است. از سال ۷۶ به نوشتن نقد هنری مشغول است و این کتاب، بیست و چهارمین کتاب از او است که به چاپ میرسد.
کتاب «جستوجوگر بیپروا» در ۲۷۸ صفحه از سوی انتشارات خط و طرح به چاپ رسیده است.
