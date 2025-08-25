پرفروش شدن یک کتاب به کمک سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تیر و مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد و این کتاب‌ها در سامانه «دیجی‌کانون»، فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری و هم‌چنین فروشگاه‌های معتبر در دسترس علاقه‌مندان قرار دارند.

در گروه سنی ۲+ سال (نوگام)، آثار گوناگونی توجه کودکان و خانواده‌ها را جلب کرده است. کتاب «تو لک‌لکی یا دارکوب» به نویسندگی و تصویرگری علی خدایی، کتاب «کلاه کیه؟» نوشته مجید راستی، «ترانه‌های نوازش» سروده مصطفی رحماندوست و «از شکوفه تا درخت» نوشته رضی هیرمندی از محبوب‌ترین آثار این گروه به‌شمار می‌رود. همچنین کتاب‌های «دالی» نوشته مهدی معینی، «اسم من مربع» به نویسندگی و تصویرگری ناهید عسگری، «قیچی که دنبال کار می‌گشت» از منیره هاشمی و «لانه‌ی من کجاست؟» نوشته رن ماریس با ترجمه پروین بهرامیان در این فهرست قرار دارد.

در گروه سنی ۴+ سال (نوباوه)، کتاب‌های «یک جای خوب، یک خواب خوب» به نویسندگی و تصویرگری سمانه قاسمی، «مهمان‌های ناخوانده» نوشته فریده فرجام، «آخ پایت را بلند کن» نوشته سوسن حیاتی، «موشی و هیچی» اثر جعفر توزنده‌جانی، «چگونه می‌توان بال شکسته را درمان کرد؟» اثر باب گراهام با ترجمه بهمن رستم‌آبادی، «دنیا را بلرزان کوتی کوتی»، «سرما نخوری کوتی کوتی» و «پرواز کن کوتی کوتی» هر سه از فرهاد حسن‌زاده، «لطفا بگو لطفا» به نویسندگی و تصویرگری مو ویلمز با ترجمه زهرا احمدی، «بازی با انگشت‌ها» سروده مصطفی رحماندوست و «گرگ بزرگ گرگ کوچک» نوشته ندین برون‌کم با ترجمه محبوبه عسگری توجه مخاطبان را جلب کرده است.

در گروه سنی ۷+ سال (نوخوان)، کتاب‌های «خداحافظ راکون پیر» در دو نسخه لاتین و آلمانی نوشته کلر ژوبرت با ترجمه اسماعیل چشرخ و همچنین «خشم قلمبه» نوشته میری دلانسه با ترجمه سیدمحمدمهدی شجاعی جزو آثار پرخواننده است.

دیگر آثار محبوب شامل «مهارت‌های زندگی برای کودکان» اثر مژگان کلهر، «خیس می‌شوم» و «خودم را می‌بینم» از مجموعه «بازی با علم» هر دو نوشته ویکی کاب و ترجمه شهلا انتظاریان، مجموعه سه جلدی «بازی با آوا، بازی با الفبا» از زهره پریرخ، «موش سر به هوا» نوشته فرهاد حسن‌زاده، «اون چیه که اون کیه که» سروده مصطفی رحماندوست، «بابا برفی» از جبار باغچه‌بان، «کرم سه نقطه» اثر سروناز پریش و «کارخانه‌ی همه کاره» نوشته و تصویرگری نورالدین زرین‌کلک می‌شود.

در گروه سنی ۹+ سال (نونهال)، آثار نادر ابراهیمی با کتاب‌های «پهلوان پهلوانان»، «قصه‌ی زندگی یک برگ» و «این باغ بزرگِ باور نکردنی» بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. دیگر آثار محبوب شامل «گرد آفرید» بر اساس داستانی از شاهنامه فردوسی، «آرش کمانگیر» نوشته سیاوش کسرایی، «سرک کشیدن زیر پوست خودرو» از مجموعه «آن زیر چیست؟» نوشته استر پورتر با ترجمه امیر طاهری، «هفت برادر» اثر مارگارت می با ترجمه سیدحبیب‌الله لزگی، «سوراخ» نوشته و تصویرگری اُیویند تورشتر با ترجمه زهرا احمدی، «سفرهای سندباد» از محمدعلی سپانلو، «قصه‌های علمی» اثر محمدرضا شمس، «قلب مترسک» نوشته یالواچ اورال با ترجمه محمدرضا مهرافزا، «مرغابی کارلینه» از تیلده میشلز با ترجمه مهدی شهشهانی و «حیوانات مهندس در حیات‌وحش» از مجموعه «حیوانات دانشمند» اثر لئون گری با ترجمه مجید عمیق است.

در گروه سنی ۱۲+ سال (نونگاه)، کتاب «بستور» نوشته مهرداد بهار، «راز» از مجموعه مثنوی معنوی نوشته زهره پریرخ و «درختِ بلوطِ بزرگی در دانه بلوط کوچک» سروده مهدی مردانی جزو آثار پرفروش قرار گرفته است. هم‌چنین «من عباس کیارستمی هستم» نوشته پرویز امینی و کتاب‌های علمی «چگونه یک استخوان تبدیل به سنگواره می‌شود؟» و «چگونه یک زمین لرزه تبدیل به سونامی می‌شود؟» از مجموعه «چگونه روی می‌دهد؟» نوشته ملیسا استوارت و ترجمه مجید عمیق در این گروه مخاطبان زیادی پیدا کرده است. کتاب «باز هم سوالی داری؟» به نویسندگی و تصویرگری ماری لوئیز گی و ترجمه محبوبه نجف‌خانی، «هفت خوان رستم» از مجموعه «یک پاورقی» نوشته محمد گودرزی‌دهریزی و امیرحسین زنجانبر، «شاید این کتاب منفجر شود» نوشته رضا موزونی، «لافکادیو» نوشته و تصویرگری شل سیلوراستاین با ترجمه حمید احمدی، «یک آدم نقاشی کن» اثر فریبا کلهر، «ماه از آن بالا چه دید؟» نوشته و تصویرگری برایان وایلد اسمیت و «یوزپلنگ آسیایی» از علی گلشن نیز در این فهرست قرار دارد.

در گروه سنی ۱۵+ سال (نوجوان)، کتاب «زیبا صدایم کن» اثر فرهاد حسن‌زاده، «کودک، سرباز و دریا» نوشته ژرژ فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان و «اقلیم هشتم» اثر محسن هجری در شمار پرفروش‌ترین‌ها بوده است. دیگرآثار محبوب شامل «هزار سال شعر فارسی» به انتخاب جعفر ابراهیمی (شاهد)، احمدرضا احمدی، اسدالله شعبانی و سیروس طاهباز، «یک هفته پر از شنبه» نوشته و تصویرگری پاول مار با ترجمه مهدی شهشهانی، «پرژنیوم» از ریحانه جعفری، «ساداکو و هزار درنای کاغذی» نوشته الینور کوئر با ترجمه مریم پیشگاه، «راز باغ متروک» از محمود برآبادی، «پولینا چشم و چراغ کوهپایه» اثر آنا ماتریاماتوته با ترجمه محمد قاضی، «سیارات نزدیک» از مجموعه «کاوش در فضا» نوشته یان گراهام با ترجمه مجید عمیق، «هفت خوان هفت رزم» از مجموعه نامه‌ی نامور نوشته زهره پریرخ و «لالو» از یوسف قوجق می‌شود.

بررسی فهرست پرفروش‌های کانون پرورش فکری در ماه‌های تیر و مرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که فرهاد حسن‌زاده با آثاری هم‌چون «زیبا صدایم کن»، «موش سر به هوا» و سه‌گانه‌ی «کوتی‌کوتی» در صدر پرفروش‌ترین نویسندگان کانون قرار گرفته است. پس از او، زهره پریرخ با حضور در چند گروه سنی و کتاب‌هایی چون مجموعه سه‌جلدی «بازی با آوا، بازی با الفبا»، «راز» و «هفت‌خوان هفت‌رزم» جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. در رتبه سوم نیز نادر ابراهیمی با آثار ماندگاری همچون «پهلوان پهلوانان»، «قصه‌ی زندگی یک برگ» و «این باغ بزرگِ باور نکردنی» و مصطفی رحماندوست با کتاب‌های «ترانه‌های نوازش»، «بازی با انگشت‌ها» و «اون چیه که اون کیه که» توانسته‌اند توجه مخاطبان نونهال را جلب کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب‌های کانون پرورش فکری از جمله همین آثار پرفروش را از طریق سامانه «دیجی‌کانون»، به نشانی اینترنتی www.digikanoon.ir یا فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی و هنری کانون و دیگر فروشگاه‌های معتبر تهیه کنند.