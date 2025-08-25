قانون جدید برای مسکن جانبازان زیر ۲۵ درصد ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی ظهر دوشنبه در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان اصفهان که در سالن اجتماعات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی استانداری برگزار شد، شرایط کنونی کشور را با چالشهای متأثر از پیشرفت فناوری، تغییرات اجتماعی و گذر زمان توصیف کرد و یکی از پیامدهای جدی این تحولات را بروز گسست نسبی دانست که میتواند به بحران هویت و ایجاد زمینه برای تحریفهای عمیق در جامعه بینجامد.
اوحدی با اشاره به حوادث اخیر و جنگ دوازده روزه، این وقایع را نمادی آشکار از بیرحمی و جنایت رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن دانست و بر ضرورت اتحاد و همافزایی داخلی برای مقابله با این تهدیدات تأکید کرد.
وی اصفهان را الگویی کمنظیر در پاسداری از ارزشهای دفاع مقدس معرفی و از ظرفیتهای این استان برای استمرار فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان پشتوانهای برای انسجام ملی یاد کرد.
توجه به معیشت و حقوق ایثارگران در اولویت ملی
معاون رئیسجمهور در ادامه به پروژه بیمارستان امیرالمؤمنین اشاره کرده و اختصاص اعتبار مصوب برای پیشبرد آن را اقدامی ضروری برای بهبود خدمات بهداشت و درمان استان خواند.
به گفته وی رفع دغدغههای درمانی مردم اصفهان، در کنار حمایت ویژه از جانبازان و خانوادههای شهدا، از اولویتهای دولت است.
اوحدی ماده ۸۷ قانون را ظرفیتی مهم برای تأمین اشتغال فرزندان شهدا معرفی کرد و افزود که قوانین جدید برای تأمین مسکن جانبازان زیر ۲۵ درصد نیز تصویب شده است تا همه ایثارگران از حقوق قانونی خود بهرهمند شوند.
وی با یادآوری تأکید مقام معظم رهبری بر زنده نگه داشتن یاد شهدا، خواستار همگرایی در پاسداری از ارزشهای انقلاب و جلوگیری از هرگونه تحریف فرهنگی و تاریخی شد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از مردم و مسئولان خواست با هوشیاری و همکاری، مانع خدشه به مسیر انقلاب اسلامی شوند و اصفهان را همچنان در جایگاه پیشتاز حفظ این ارزشها نگه دارند.
