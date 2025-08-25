به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی عصر دوشنبه در حاشیه آئین بهرهبرداری از پروژههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان با اشاره به تقارن هفته دولت با آغاز ماه ربیعالاول، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که به برکت مناسبتهای ارزشمند، شاهد عزم جدی و همگانی برای خدمت به مردم هستیم.
وی افزود: این تقارن فرصتی مغتنم برای تجدید عهد با آرمانهای خدمترسانی است.
معاون رئیس جمهور با استناد به شعار هفته دولت در سال جاری «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» از تلاشهای بیوقفه دولتمردان و مجموعه نظام تقدیر کرد و گفت: باید به مردم که حماسه بزرگ حضور و حمایت از نظام را رقم زدهاند و به دولتمردان که در مسیر خدمت گام برمیدارند، دستمریزاد گفت.
اوحدی در ادامه به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد که شایستگی انسان را در میزان خدمترسانی او به مردم میداند و افزود: بر اساس این معیار والا، دولت در ۱۲ ماه گذشته با تلاش شبانهروزی در راستای خدمت به مردم گام برداشته و به تأکید مقام معظم رهبری، دولتی پرتلاش بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای حوزه راه اشاره کرد و گفت: آمارها نشان میدهد که در مقایسه با سال گذشته، تلفات ناشی از تصادفات جادهای حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است و این موفقیت، نتیجه تلاشهای بیوقفه خدمتگزاران نظام در بهبود زیرساختهای جادهای است.
اوحدی تأکید کرد: هر اقدامی که برای رفع مشکلات جادهها و ایمنسازی آنها انجام میشود، سرمایهای عظیم و بلندمدت برای کشور و نظام به شمار میرود.
به گزارش مهر، سعید اوحدی صبح امروز دوشنبه در دومین روز از هفته دولت، وارد استان اصفهان شد. وی در بدو ورود با حضور در گلستان شهدای اصفهان، به مقام شامخ شهدای استان ادای احترام کرد. دیدار با خانواده سه تن از شهدای جنگ ۱۲ روزه، شرکت در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان اصفهان و بررسی مسائل و مطالبات مردمی از دیگر برنامههای اوحدی بود.
