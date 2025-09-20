پایان فیلمبرداری «خورشیدی که از آسمان افتاد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی پروژه، فیلم کوتاه «خورشیدی که از آسمان افتاد» به نویسندگی و کارگردانی افشین اصلانی و تهیهکنندگی مشترک نوید لایقیمقدم و افشین اصلانی، با مشارکت Gonella Productions (فرانسه) و فرید ابراهیمی بهعنوان مجریان طرح، پس از روزها فیلمبرداری در تهران وارد مراحل پستولید شد.
این فیلم روایتی شاعرانه و ضدجنگی است از تجربه کودکان در دل جنگ؛ کودکانی که در هر نبردی ناخواسته بازماندگان اصلی و خاموش آن هستند. اثر با ساختاری غیرخطی و تصویری مینیمال، به بررسی تضاد میان معصومیت کودکی و ویرانی جنگ میپردازد.
اصلانی درباره ایده ساخت «خورشیدی که از آسمان افتاد» میگوید: برای من این فیلم تنها یک روایت شخصی نیست، بلکه هشداری است درباره زخمی که جنگ بر روان کودک میگذارد. زخمی که هیچگاه بهطور کامل التیام پیدا نمیکند و در سکوت، نسل به نسل منتقل میشود. کودکی، خشت اول تمدن است؛ اگر این خشت در آتش جنگ بسوزد، بزرگسالان آینده با ترومایی زندگی خواهند کرد که مسیر فرهنگ و جامعه را به سمت تاریکی میبرد. صلح باید از کودکی آغاز شود؛ همانجایی که آینده ساخته میشود.
عوامل اصلی این فیلم عبارتند از: نویسنده و کارگردان: افشین اصلانی، تهیهکنندگان: نوید لایقیمقدم و افشین اصلانی، بازیگران: آرشام بیات و آهو باورصاد، فیلمبرداران: آیدین پدری (بخش اول) و احسان نادری (بخش دوم)، تدوین: شیدا گرجی، صداگذار: سامان شهامت، اصلاح رنگ: پگاه حامد، جلوههای ویژه: احسان ایمانیزاده، طراح گریم: مهرناز محوی، دستیار گریم : مسعود غنی آبادی، طراح صحنه و لباس: سحر صفریان، مدیر تولید و عکاس: علی یعقوبی، برنامهریز: محمد رئیسی، گروه کارگردانی: دستیار یک کارگردان: هدا حمد ونداد درویشیان (سرپرست) مهراب مقدم و ثنا حمد (دستیاران)، دستیار فیلمبردار: کیان بهرامینژاد، روابطعمومی و گرافیست: علی سرپولکی، و مجری طرح: Gonella Productions فرانسه.
