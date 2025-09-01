رکوردشکنی تاریخی میزبانی حرم رضوی با پذیرش ۷ میلیون زائر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی عسکری در آئین شکرانه خدمت و تقدیر از دستاندرکاران ستاد اربعین گفت: با عنایت امام رضا (ع) و تلاش بیوقفه همکاران، رکورد تعداد زوار در ایام پرکار اخیر با ۷ میلیون زائر شکسته شد.
وی افزود: ما در ایام اربعین ۱۳۰ موکب و ۷۲۰۰ نیروی خدماتی اعزام کردیم.
معاون استانداری خراسان رضوی با بیان عشق و علاقه خدمتگزاران به امام رضا (ع) تصریح کرد: ما عاشقانه و دلباخته امام رضا (ع) آفریده شدهایم، این عشق محرک اصلی همه ما برای خدمتگزاری است.
وی از خدمات ۴۰۰۰ جوان جمعیت هلال احمر در جابجایی زائران نیازمند با ویلچر خبر داد و اعلام کرد: این عزیزان نیز به زیارت امام حسین (ع) اعزام خواهند شد.
عسکری با اشاره به ابعاد بینالمللی مشهدالرضا (ع) تأکید کرد: مشهد تنها به ایران تعلق ندارد، در ایام اخیر میزبان میلیونی زائران بودیم که بخشی از آنان را مهمانان خارجی و نخبگان بینالمللی تشکیل میدادند.
وی افزود: این نشاندهنده جایگاه جهانی این شهر مقدس است و همه باید برای مشهد احساس مسئولیت کنیم.
وی در ادامه به چالشهای زیرساختی اشاره کرد و گفت: زیرساختهای ما هنوز کامل نیست و یکی از مواردی که با وزیر راه مطرح کردیم، تخصیص واگن به قطارشهری و همچنین تخصیص اتوبوس بود که انجام نشده است.
معاون استانداری بر ضرورت پیگیری پروژههای قطار سریعالسیر، قطار برقی و بزرگراه حرم تا حرم تأکید کرد.
نظر شما