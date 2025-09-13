به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عسکری شامگاه شنبه در برنامه رادیویی «شب چراغ» کاری از استان خراسان رضوی به تشریح برنامه‌های گسترده در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، فضای مجازی و زیارت، از اقدامات شاخص این معاونت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، توسعه عدالت آموزشی و ارتقای خدمات به زائران حرم مطهر رضوی خبر داد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی با اشاره به ساخت ۷۲۵ مدرسه در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی گفت: برای هر مدرسه یک هیئت‌امنای مردمی متشکل از خیرین، نهادهای مردمی و آموزش‌وپرورش تشکیل داده‌ایم که علاوه بر ساخت، در ارتقای کیفیت آموزشی و فرهنگی مدارس فعال خواهند بود.

وی کاهش ۱۶ درصدی آمار طلاق در خراسان رضوی را نتیجه اجرای سندهای اجتماعی هفت‌گانه و حضور متخصصان جامعه‌شناسی و روان‌شناسی دانست و افزود: با تشکیل شورای محلات، ارتقای سرمایه اجتماعی و نشاط عمومی را دنبال می‌کنیم.

عسکری با بیان اینکه مسئولیت شورای فضای مجازی استان را برعهده دارد، گفت: با پنج گروه تخصصی و همکاری آستان قدس، جشنواره‌ها و کارگروه‌های هوشمندسازی را راه‌اندازی کرده‌ایم تا از ظرفیت‌های فضای مجازی در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و خدماتی به‌ویژه برای زائران استفاده شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های ستاد خدمات زائر اشاره کرد و افزود: در سالروز شهادت امام رضا (ع)، این ستاد با سه لایه خدمات، از انتقال زائران با چهار هزار ویلچر تا پذیرایی در هزار و پانصد موکب، عملکردی گسترده و مردمی داشت.

وی از تلاش برای هم‌افزایی دولت و مجلس در بهبود زیرساخت‌های زیارت خبر داد و گفت: با شروع همکاری‌های جدید با طرف‌های چینی، پروژه‌هایی نظیر قطار سریع‌السیر و برقی مشهد در دستور کار قرار گرفته است.

عسکری با قدردانی از همراهی مردم در میزبانی از زائران پیاده اظهار داشت: حرکت‌های مردمی نظیر پویش محله امام رضا (ع) نشان داد که فرهنگ میزبانی و همدلی در مشهد ریشه‌دار و الهام‌بخش است.

همگرایی فرهنگی، تقویت زیارت رضوی و مردمی‌سازی فرهنگ اولویت خراسان رضوی است

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت اعتدال و همگرایی فرهنگی، به ویژه در تعامل با اهل سنت، از طراحی قرارگاه فرهنگی زیارت و گسترش فعالیت‌های مردمی در حوزه فرهنگ، هنر و هویت ملی خبر داد.

وی ضمن تشریح جایگاه و رسالت این معاونت اظهار کرد: این معاونت که به صورت ویژه در استان‌های قم و خراسان رضوی پیش‌بینی شده است، در سه حوزه کلیدی فرهنگی، اجتماعی و زیارت نقش راهبردی ایفا می‌کند.

عسکری اولویت نخست در حوزه فرهنگی را «اعتدال فرهنگی، همگرایی و همدلی» عنوان کرد و افزود: همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام و مذاهب، به‌ویژه ارتباط نزدیک با برادران و خواهران اهل سنت، از سیاست‌های اصلی ماست و در همین راستا جلسات مشترک علما و روحانیان با حضور در مناطق مختلف برگزار شده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی با اشاره به نقش زیارت در هویت خراسان رضوی گفت: از مبدا سفر زائران، اعم از داخل و خارج کشور، برنامه‌های فرهنگی در قالب ستاد خدمات زائر پیش‌بینی می‌شود و ۱۴ کمیته تخصصی با همکاری ۶۰ دستگاه مأمور خدمت‌رسانی هستند.

وی طراحی قرارگاه فرهنگی مشترک با آستان قدس رضوی را نمونه‌ای از این اقدامات برشمرد.

عسکری همچنین به برگزاری جشنواره‌های متنوع از جمله جشنواره فضای مجازی «سلمان»، روز ملی فردوسی و خیام، و نیز فعال‌سازی تشکل‌های فرهنگی و هنری، اشاره کرد و گفت: شورای هماهنگی حفظ آثار دفاع مقدس و کنگره ۱۸ هزار شهید استان نیز در دستور کار قرار دارد.