کیفیت خدمات به زائران در دهه پایانی صفر باید سالانه ارتقا یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری ظهر شنبه در مراسم شکرانه خدمت، با اشاره به عظمت خدمت به زائران امام هشتم (ع) گفت: دهه پایانی ماه صفر و خدمت به زائرین امام رضا (ع) فرصتی بزرگ است که در دوره خدمت به ما عطا شده و باید قدر این فرصت را بدانیم. همه ما خادمان مردم هستیم و باید تلاش کنیم از این موقعیت به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

استاندار خراسان رضوی با قدردانی از همه دست‌اندرکاران این امر، افزود: حجم کار انجام‌شده در ایام اخیر بسیار سنگین بوده است؛ آماری همچون حضور ۷ میلیون نفر زائر، ۹۰۰ هزار مکان استقرار و ۱۱۱ پست امدادی، نشان‌دهنده ابعاد وسیع این خدمت‌رسانی است. این حجم بزرگ به برکت وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) و تجربه‌های ارزشمند گذشته در خراسان رضوی به بهترین شکل مدیریت شد.

وی با اشاره به نقش همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های اجرایی، امنیتی، انتظامی و شهرداری‌ها در این ایام، تأکید کرد: این خدمات حاصل تلاش‌های مشترک دستگاه‌های مختلف و همراهی گروه‌های مختلف مردمی بوده است. هیئت‌های مذهبی، پویش‌های مردمی و مجموعه‌های غیر دولتی در این مسیر نقش‌آفرین بودند و این فرهنگ میزبانی باید استمرار یابد و بیش از پیش مردمی شود.

مظفری همچنین با بیان اینکه ابعاد اقتصادی و اجرایی این خدمت‌رسانی نیز بسیار گسترده است، بیان کرد: در جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد دهه پایانی صفر که متصل به اربعین است، از جهات ملی مورد توجه بیشتری قرار گیرد و ستاد ملی اربعین به ستاد ملی اربعین و دهه پایانی صفر نام بگیرد.

استاندار خراسان رضوی همچنین اظهار کرد: این موضوع ضرورت تقویت منابع مالی و افزایش بودجه را برای استان خراسان رضوی در این ایام، دوچندان می‌کند. ما باید برای سال آینده تلاش کنیم تا بودجه دریافتی استان نسبت به امسال، افزایش یابد و سهم مناسبی برای خدمات سفر در خراسان رضوی اختصاص پیدا کند.

وی در بخش دیگر سخنانش به مردمی بودن این خدمات اشاره کرد و ادامه داد: هرچند منابع مالی اهمیت بالایی دارد، اما مهم‌ترین ویژگی این مناسبت، مردمی بودن آن است. لازم است دستگاه‌های اجرایی و ستادهای مرتبط علاوه بر رایزنی برای بودجه، بر تقویت مشارکت مردمی نیز تمرکز کنند تا خدمات با کیفیت‌تر و گسترده‌تر ارائه شود.

مظفری با تأکید بر لزوم پایش و ارزیابی دقیق برای انجام هرچه بهتر خدمات در این مناسبت، گفت: نباید منتظر اردیبهشت سال آینده بمانیم. از همین امروز باید نقاط قوت و ضعف امسال را بررسی کنیم. نقاط قوت باید تقویت شود و نقاط ضعف برطرف گردد. جلسات ارزیابی باید فعال شود تا کیفیت خدمات به زائران سال به سال ارتقا یابد.

استاندار خراسان رضوی همچنین پیشنهاد داد با هدف ارتقای هماهنگی و برنامه‌ریزی مستمر، می‌توان ستاد دائمی خدمات سفر در استان تشکیل داد.

وی تأکید کرد: با توجه به حجم بالای زائران در طول سال، ایجاد یک ساختار دائمی می‌تواند ضمن هم‌افزایی دستگاه‌ها، موجب انسجام بیشتر خدمات، استفاده بهینه از منابع و آمادگی کامل برای ایام اوج حضور زائران شود.

مظفری تصریح کرد: پویش‌های مردمی و ایده‌های خلاقانه باید هر سال توسعه یابد و به بطن جامعه برده شود. ما سیاست‌گذار و مجری هستیم اما مردم نیز باید با ایده‌ها و مشارکت‌های خود کمک کنند. از همین حالا باید طرح‌ها و پیشنهادها جمع‌آوری شود تا بتوانیم برای سال آینده برنامه‌ای دقیق‌تر و کارآمد تر تدوین کنیم.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امید ما این است که بتوانیم خادمان شایسته‌ای برای زائران امام رضا (ع) باشیم. اگر اجداد ما قرن‌ها پیش میزبان امام هشتم بودند، امروز افتخار خدمت به زائران آن حضرت نصیب ما شده است و باید این موهبت را به‌عنوان نعمتی الهی و فرصتی برای خدمت به مردم و زائران، قدر بدانیم.