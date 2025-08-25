یازدهمین جشنواره انبه و یاسمین گل در میناب برگزار می شود

عبدالله جمادی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل را بر اساس داشته‌های میناب قدیم برنامه‌ریزی کرده‌ایم که با برنامه‌های متنوعی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

دبیر برگزاری جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل میناب گفت: یازدهمین دوره این جشنواره به صورت فرا استانی برگزار می‌شود که میهمانانی از استان‌های بوشهر و سیستان و بلوچستان و شهرستان‌های پارسیان و بندرلنگه حضور خواهند داشت.

جمادی پور عنوان کرد: در بحث ایجاد غرفه‌ها با ایجاد یک سامانه فراخوان انجام شد که متقاضی برای بیش از ۷۰ غرفه از نقاط مختلف کشور وجود داشت تا محصولات صنایع دستی خود را به مردم ارائه دهند.

وی با توجه به شعار در نظر گرفته شده برای این جشنواره خاطر نشان کرد: این شعار در راستای حمایت از تولید و توسعه صنایع تبدیلی و تولید خانگی و گردشگری است که می‌تواند به حضور گردشگر توسعه صنایع کمک کند.

دبیر یازدهمین جشنواره انبه و یاسمین گل میناب گفت: در این جشنواره علاوه بر میهمانان خارجی مسئولانی از استان و کشور خواهیم داشت که بتواند نام میناب را در کشور و دنیا بیشتر مطرح کند.

جمادی پور بیان کرد: نامگذاری یک خیابان به نام یاسمین گل یکی از برنامه‌های شهرداری و شورا خواهد بود که در این جشنواره انجام خواهد شد.

وی افزود: در بحث مقابله با آفت‌های درختان انبه به باغداران شهرستان کلاس‌های توجیهی برنامه‌ریزی شده است تا بتوان در سال‌های آینده کیفیت محصول انبه شهرستان افزایش بیشتری پیدا کند.