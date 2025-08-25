کمبود مربیان و مشاوران یکی از چالش های جدی آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق حسینزاده ملکی عصر دوشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات اداره کل نوسازی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: وقوع برخی حوادث در اردوهای دانشآموزی طبیعی است و نباید موجب توقف برگزاری این برنامهها شود.
وی تأکید کرد: در چنین مواردی نباید به دانشآموزان برچسب منفی زده شود، چرا که آنان بهترین سرمایههای نظام آموزشی هستند و با نهادینهسازی فرهنگ صحیح، بسیاری از آسیبهای اجتماعی کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به نبود نیروهای متخصص در حوزه مشاوره و مربیگری افزود: هرچند در برخی مدارس مشاور یا مربی حضور دارد، اما بسیاری از آنان تخصص کافی ندارند و این موضوع بر کیفیت فعالیتهای پرورشی تأثیرگذار است.
معاون پژوهشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: امیدواریم با آغاز سال تحصیلی جدید و جذب ۳۰ درصد نیروی متخصص، بخشی از مشکلات این حوزه ساماندهی شود.
حسینزاده ملکی در پایان وضعیت معلمان پرورشی را نامطلوب دانست و گفت: هماکنون تنها نیمی از نیاز مدارس به مربیان و مشاوران تأمین شده که این مسئله یکی از چالشهای جدی آموزش و پرورش به شمار میرود.
