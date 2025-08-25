کامران فرمانپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر جزئیات تازه‌ای از اقدامات در حال انجام در رابطه با آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه خرم‌آباد ارائه داد.

فرمانپور گفت: ساعاتی پیش آتش‌سوزی در ارتفاعات سفیدکوه، مشرف به شهر خرم‌آباد، رخ داد که متأسفانه بخش‌هایی از مراتع این منطقه را درگیر کرده است.

وی توضیح داد: شدت وزش باد باعث شده آتش از ارتفاعات به سمت پایین سرایت کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به بسیج سریع نیروها افزود: بلافاصله پس از اعلام خبر، تیم‌های اطفای حریق ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی لرستان به منطقه اعزام شدند.

وی بیان کرد: در این عملیات بیش از ۵ تیم تخصصی مشغول مهار آتش هستند.

فرمانپور با بیان اینکه نیروها به صورت مستمر در حال تلاش هستند، گفت: با توجه به تلاش بی‌وقفه نیروهای حاضر در منطقه و تحت کنترل بودن نسبی آتش، پیش‌بینی می‌شود این آتش‌سوزی تا نیمه‌شب امشب به طور کامل مهار شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان در پایان بر بررسی علل وقوع این حریق تأکید کرد.

بنابراین گزارش، عصر امروز دوشنبه آتش‌سوزی نسبتاً گسترده‌ای در مراتع کوه «سفیدکوه» ، از مناطق حفاظت شده طبیعی شهر خرم‌آباد، رخ داد که به دلیل وسعت و قابل مشاهده بودن از داخل شهر، به سرعت توجه همه را به خود جلب کرد.

بر اساس گزارشات اولیه، این آتش‌سوزی در ساعت‌های عصر امروز آغاز شده است.

وزش باد و همچنین خشکی پوشش گیاهی به دلیل فصل گرما، باعث گسترش سریع آتش در سطح مراتع شد.

ارتفاع زیاد کانون‌های حریق و کوهستانی بودن مسیر، اولین چالش پیش روی نیروهای اطفای حریق است.

تصاویر ارسالی از منطقه، حجم دود ناشی از حریق را نشان می‌دهد که به وضوح از اغلب نقاط شهر قابل مشاهده بود و بوی سوختگی در فضای بخش‌هایی از شهر به مشام می‌رسید.

بنابراین گزارش، منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه با مساحتی قریب به ۷۰ هزار هکتار (۶۹,۳۸۹ هکتار) یکی از عرصه‌های مهم طبیعی استان لرستان محسوب می‌شود.

این منطقه بر اساس مصوبه شماره ۶۴۸ شورای عالی محیط زیست در تاریخ هفتم اسفندماه سال ۱۳۶۹ به عنوان منطقه‌ای تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران به رسمیت شناخته شده است.

حیات وحش غنی و پوشش گیاهی متنوع این منطقه، بر اهمیت حفظ آن می‌افزاید و وقوع هرگونه حریقی در آن می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به این اکوسیستم منحصر به فرد وارد کند.