به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: در پی وقوع آتش‌سوزی در عصر روز گذشته در حاشیه منطقه حفاظت شده «سفیدکوه» خرم‌آباد، بلافاصله نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست «سفیدکوه» خرم‌آباد، شهرستان خرم‌آباد، جوامع محلی و تیم اعزامی از منابع طبیعی استان به محل برای اطفا عزیمت کردند.

وی افزود: به دلیل سخت‌گذر بودن و مرتفع بودن بخش‌هایی از حاشیه منطقه حفاظت شده «سفیدکوه»، عملیات اطفا با دشواری انجام شد، اما نهایتاً با تلاش نیروهای اعزامی پس از حدود شش ساعت توانستند قبل از اینکه آتش به سایر مناطق سرایت کند آن را مهار کنند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان با اشاره به اینکه احتمال می‌رود عامل آتش‌سوزی انسانی باشد، بیان داشت: هفته گذشته نیز حدود ۳۰ هکتار از اراضی «کوله تنگ دروازه» و «بهار آب» سفیدکوه جنوبی دچار حریق شده بود.

فرمان پور، ادامه داد: در این آتش‌سوزی که دلایل آن در دست بررسی است میزان دقیق خسارت وارده حدود ۲۰ هکتار برآورد شده است.

وی ضمن تشکر از همه دوستداران محیط‌زیست و حیات‌وحش خواست در صورت مشاهده هر گونه آتش‌سوزی با شماره‌تلفن‌های شبانه‌روزی ۱۵۴۰ (محیط‌زیست) و ۱۵۰۴( منابع طبیعی) تماس حاصل کنند.