به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه آتش‌سوزی نسبتاً گسترده‌ای در مراتع کوه «سفیدکوه» ، از مناطق حفاظت شده طبیعی شهر خرم‌آباد، رخ داد که به دلیل وسعت و قابل مشاهده بودن از داخل شهر، به سرعت توجه همه را به خود جلب کرد.

بر اساس گزارشات اولیه، این آتش‌سوزی در ساعت‌های عصر امروز آغاز شده است.

وزش باد و همچنین خشکی پوشش گیاهی به دلیل فصل گرما، باعث گسترش سریع آتش در سطح مراتع شد.

ارتفاع زیاد کانون‌های حریق و کوهستانی بودن مسیر، اولین چالش پیش روی نیروهای اطفای حریق است.

تصاویر ارسالی از منطقه، حجم دود ناشی از حریق را نشان می‌دهد که به وضوح از اغلب نقاط شهر قابل مشاهده بود و بوی سوختگی در فضای بخش‌هایی از شهر به مشام می‌رسید.

نیروهای امدادی به منطقه اعزام شده‌اند. علت این آتش‌سوزی هنوز اعلام نشده است.

بنابراین گزارش، منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه با مساحتی قریب به ۷۰ هزار هکتار (۶۹,۳۸۹ هکتار) یکی از عرصه‌های مهم طبیعی استان لرستان محسوب می‌شود.

این منطقه بر اساس مصوبه شماره ۶۴۸ شورای عالی محیط زیست در تاریخ هفتم اسفندماه سال ۱۳۶۹ به عنوان منطقه‌ای تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران به رسمیت شناخته شده است.

حیات وحش غنی و پوشش گیاهی متنوع این منطقه، بر اهمیت حفظ آن می‌افزاید و وقوع هرگونه حریقی در آن می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به این اکوسیستم منحصر به فرد وارد کند.