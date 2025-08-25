به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان پور شامگاه دوشنبه در سخنانی از مهار آتشسوزی منطقه «سفیدکوه» خرمآباد خبر داد.
وی با اشاره به بسیج سریع نیروها افزود: بلافاصله پس از اعلام خبر، ۵ تیم تخصصی اطفای حریق ادارات کل محیطزیست و منابع طبیعی لرستان به منطقه اعزام شدند.
عصر دوشنبه آتشسوزی نسبتاً گستردهای در مراتع کوه «سفیدکوه»، از مناطق حفاظت شده طبیعی شهر خرمآباد، رخ داد که به دلیل وسعت و قابلمشاهده بودن از داخل شهر، بهسرعت توجه همه را به خود جلب کرد.
بنابراین گزارش، منطقه حفاظتشده سفیدکوه با مساحتی قریب به ۷۰ هزار هکتار (۶۹,۳۸۹ هکتار) یکی از عرصههای مهم طبیعی استان لرستان محسوب میشود.
این منطقه بر اساس مصوبه شماره ۶۴۸ شورایعالی محیطزیست در تاریخ هفتم اسفندماه سال ۱۳۶۹ بهعنوان منطقهای تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست ایران به رسمیت شناخته شده است.
حیاتوحش غنی و پوشش گیاهی متنوع این منطقه، بر اهمیت حفظ آن میافزاید و وقوع هرگونه حریقی در آن میتواند خسارات جبرانناپذیری به این اکوسیستم منحصربهفرد وارد کند.
