به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد شامگاه دوشنبه در آئین بهرهبرداری از مجموعه جایگاه شارژ و استراحتگاه تاکسیهای برقی شهر اصفهان از برنامههای جامع این استان برای نوسازی و بهسازی ناوگان تاکسیهای شهری با استفاده از تاکسیهای برقی خبر داد.
وی با اشاره به چالشهای زیست محیطی کلانشهر اصفهان، به ویژه مسئله آلودگی هوا و ترافیک، تصریح کرد: اصفهان به دلیل وجود صنایع بزرگ و مادر در سالیان گذشته، با معضل آلودگی هوا مواجه شده و نفسکشیدن در این شهر را برای شهروندان دشوار کرده است.
جمالینژاد خیز بلند دولت برای الکتریکی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی را اقدامی ضروری و اجتنابناپذیر خواند و افزود: «خیزی برداشتیم تا بتوانیم ناوگانمان را برقی کنیم و خوشبختانه اقدامات خوبی شده تا به میزان زیاد و نه صرفاً با سرعت بسیار بالا تاکسیها را نوسازی و بهسازی کنیم.
وی از ورود اولین محمولههای تاکسی برقی به گمرک خبر داد و اظهار امیدواری کرد که به زودی شاهد تحویل گرفتن این خودروها توسط رانندگان باشند.
استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم حمایت همهجانبه از رانندگانی که در بازه اولیه این طرح پیشگام میشوند، گفت: یقیناً کسانی که در بازه اول میآیند و از استفاده از تاکسیهای برقی به جای تاکسیهای بنزینی استقبال میکنند، نباید خدای نکرده متضرر شوند و نباید به خاطر گرانی برق، به خاطر مسائل دیگر، یا به خاطر قطعات، آسیب ببینند.
جمالینژاد از تشکیل جلسات ویژه با رانندگان پیشگام برای شنیدن مشکلات و چالشهای آنان خبر داد و وعده داد: جلسه با متولیان بگذارند تا مشکلاتشان را احصا کنند.
وی تاکید کرد: تلاش کنیم که برایشان مشوقهایی ایجاد کنیم تا تشویق و ترغیب شوند و مابقی تاکسیداران نیز انشالله حرکت کنند.»
وی در پایان، الکتریکی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی را گامی بلند در جهت کاهش آلودگی هوا و ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی شهری در اصفهان خواند.
نظر شما