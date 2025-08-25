به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دولت ۳۱ پروژه عمرانی، خدماتی و کشاورزی زایی با اعتباری بالغ بر ۱۷۳ میلیارد تومان در شهرستان چادگان با حضور معاون استاندار اصفهان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
ابراهیم معتمدی در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از جمله مهمترین این پروژهها میتوان به افتتاح سالن ورزشی اورگان؛ تکمیل بخش آزمایشگاه و افتتاح اتاقهای عمل بیمارستان بوعلی؛ پروژههای بنیاد مسکن و بهسازی معابر فراموشجان؛ مجتمع آبرسانی بخش چنارود؛ ساختمان امور برق؛ گلخانههای سبزی و صیفی جات و چندین پروژه عمرانی دیگر اشاره کرد.
وی با تأکید بر عزم دولت در اتمام پروژههای نیمه تمام در تمامی حوزهها عنوان کرد: طی جلسات برگزار شده در استانداری تمامی پروژههای شهرستانهای استان بررسی و برای آنها زمان بندی مشخص در نظر گرفته شده است.
عبدالله صانعی فرماندار چادگان هم به مهر گفت: مردم شهرستان شایستگیهای بیشتری دارند و این پروژهها فقط بخشی از خدمات نظام و دولت بود که چند مورد آنها به صورت نمادین مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.
