  1. استانها
  2. اصفهان
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۵

۳۱ پروژه عمرانی، خدماتی و کشاورزی در چادگان به بهره‌برداری رسید

۳۱ پروژه عمرانی، خدماتی و کشاورزی در چادگان به بهره‌برداری رسید

اصفهان - معاون استاندار اصفهان از افتتاح ۳۱ پروژه عمرانی، خدماتی و کشاورزی در شهرستان چادگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دولت ۳۱ پروژه عمرانی، خدماتی و کشاورزی زایی با اعتباری بالغ بر ۱۷۳ میلیارد تومان در شهرستان چادگان با حضور معاون استاندار اصفهان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

ابراهیم معتمدی در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از جمله مهمترین این پروژه‌ها می‌توان به افتتاح سالن ورزشی اورگان؛ تکمیل بخش آزمایشگاه و افتتاح اتاق‌های عمل بیمارستان بوعلی؛ پروژه‌های بنیاد مسکن و بهسازی معابر فراموشجان؛ مجتمع آبرسانی بخش چنارود؛ ساختمان امور برق؛ گلخانه‌های سبزی و صیفی جات و چندین پروژه عمرانی دیگر اشاره کرد.

وی با تأکید بر عزم دولت در اتمام پروژه‌های نیمه تمام در تمامی حوزه‌ها عنوان کرد: طی جلسات برگزار شده در استانداری تمامی پروژه‌های شهرستان‌های استان بررسی و برای آنها زمان بندی مشخص در نظر گرفته شده است.

عبدالله صانعی فرماندار چادگان هم به مهر گفت: مردم شهرستان شایستگی‌های بیشتری دارند و این پروژه‌ها فقط بخشی از خدمات نظام و دولت بود که چند مورد آنها به صورت نمادین مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

کد خبر 6570555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها