  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲:۴۲

درگیری کردهای سوریه و رژیم الجولانی؛ یک نظامی رژیم دمشق زخمی شد

درگیری کردهای سوریه و رژیم الجولانی؛ یک نظامی رژیم دمشق زخمی شد

منابع خبری اعلام کردند که یک نیروی رژیم الجولانی در حمله نیروهای دمکراتیک سوریه (قسد) زخمی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شبکه «الاخباریه» سوریه گزارش داد یک نظامی این کشور (رژیم الجولانی) در نتیجه حمله یک فروند پهپاد انتحاری وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در حومه دیرالزور در شرق سوریه زخمی شد.

طبق این گزارش، پهپاد انتحاری قسد مواضع ارتش سوریه را در اطراف شهر دیرالزور هدف قرار داده است.

منابع خبری ۲۵ مردادماه نیز اعلام کرده بودند که درگیری‌های سنگینی در شهر الغرانیج در حومه دیرالزور میان قسد و رژیم الجولانی جریان داشته است.

پیش از این نیز، منابع سوری از درگیری مسلحانه میان نیروهای جولانی و نیروهای قسد در دو سوی رودخانه فرات در شهر دیرالزور در شرق سوریه خبر داده بودند.

کد خبر 6570671

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها