۴ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۵۰

سازوکار واگذاری اماکن ورزشی مازاد مشخص شد

سازوکار واگذاری اماکن ورزشی مازاد مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، سازوکار واگذاری اماکن ورزشی مازاد را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری، با ماده ۱۴ این لایحه موافقت کردند.

طبق این مصوبه، واگذاری اماکن ورزشی مازاد به صورت فروش اقساطی حداکثر ده ساله پس از تصویب هیأت وزیران به باشگاه‌هایی که حداقل سه سال متوالی در سه رشته ورزشی (حداقل یک رشته ورزشی بانوان) در بالاترین سطح تیم‌گان‌ها شرکت داشته باشند، با رعایت آئین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است.

در اجرای این ماده به هر باشگاه حداکثر دو ورزشگاه قابل واگذاری است. هر گونه تغییر کاربری اماکن ورزشی موضوع این ماده، ممنوع می‌باشد.

زهرا علیدادی

