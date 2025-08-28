  1. استانها
  2. زنجان
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

ادای احترام وزیر ورزش و جوانان به شهدای سلطانیه

زنجان- وزیر ورزش و جوانان با حضور در گلزار شهدای سلطانیه به مقام والای شهیدان ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیا مالی قبل از ظهر پنج شنبه در پنجمین روز از هفته دولت افتتاح و بازدید از برخی طرح‌های ورزشی به استان زنجان سفر کرده است.

وزیر ورزش و جوانان روز پنجشنبه در بدو ورود به استان زنجان با حضور در گلزار شهدای شهر سلطانیه به مقام شامخ شهدای این استان ادای احترام کرد.

دنیامالی در این سفر استخر سرپوشیده کوثر سلطانیه را افتتاح می‌کند و در منزل شهید رضا نجفی از شهدای ورزشکار جنگ ۱۲ روزه حضور می‌یابد.

حضور در جلسه شورای ورزش استان در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری، بازدید از ورزشگاه ۱۵ هزار نفری و پیست دوچرخه سواری از دیگر برنامه‌های یکروزه سفر وزیر ورزش و جوانان به این استان است.

