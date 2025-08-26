  1. استانها
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۶

تکمیل تالار مرکزی سنندج پیگیری می‌شود

سنندج – معاون حقوقی رئیس‌جمهور در جریان بازدید از پروژه در حال احداث تالار مرکزی سنندج، بر پیگیری تأمین اعتبارات موردنیاز برای تکمیل این طرح فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون حقوقی رئیس جمهور صبح سه شنبه از تالار مرکزی سنندج بازدید کرد.

پیمانکار این پروژه تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان طلب دارد و بر اساس برآوردها برای تکمیل تالار مرکزی در مجموع ۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

استاندار کردستان در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت بهره‌برداری از تالار مرکزی برای اهالی فرهنگ و هنر استان، ابراز امیدواری کرد: با تأمین اعتبارات مورد نیاز، این پروژه در سفر آینده رئیس‌جمهور به استان افتتاح شود.

پروژه‌ای قدیمی در آستانه بهره‌برداری ساختمان قدیمی تالار مرکزی سنندج در خردادماه سال ۱۳۸۲ تخریب شد و از آن زمان تاکنون به دلیل کمبود منابع مالی نیمه‌تمام باقی مانده بود اما اکنون این طرح در مراحل پایانی قرار دارد و امید می‌رود پس از دو دهه انتظار، به بهره‌برداری برسد.

این پروژه در ابتدا قرار بود با زیربنای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و در مدت دو سال با اعتبارات استانی احداث شود، اما به دلیل ناکافی بودن منابع، در فهرست طرح‌های ملی قرار گرفت.

پس از چندین اصلاحیه، مساحت زمین آن به ۱۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع افزایش یافت.

امکانات تالار مرکزی سنندج

تالار مرکزی سنندج در پنج طبقه احداث می‌شود و شامل تالار اصلی با ظرفیت یک‌هزار و ۲۰۰ نفر، سالن چندمنظوره ویژه برگزاری برنامه‌های سینما، تئاتر و موسیقی، پلاتوهای متعدد، کارگاه‌های دکور، لباس و رنگ، نگارخانه، بخش اداری، پارکینگ، مهمانسرای VIP و نیز امکانات دسترسی آسان برای افراد دارای معلولیت است.

